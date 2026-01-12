„Toți aliații sunt de acord”. Șeful NATO, anunț despre Arctica după noile amenințări ale lui Trump privind anexarea Groenlandei

Țările membre NATO discută următoarele măsuri pentru a menține în mod colectiv siguranța Arcticii, a declarat luni șeful alianței, Mark Rutte, acesta fiind cel mai recent semnal al eforturilor depuse de aliați pentru a-l mulțumi pe președintele american Donald Trump, care a afirmat în repetate rânduri, inclusiv în ultimele zile, că dorește să preia controlul asupra Groenlandei, scrie Reuters.

„Toți aliații sunt de acord cu privire la importanța Arcticii și a securității arctice”, a declarat Rutte într-o conferință de presă, în Croația. „Odată cu deschiderea rutelor maritime, există riscul ca rușii și chinezii să devină mai activi”, a precizat secretarul general al NATO.

Rutte a mai spus că discuțiile privind securitatea regiunii arctice sunt în derulare încă de anul trecut, iar țările membre analizează „acum următorul pas în acest sens, cum să ne asigurăm că dăm o continuare practică acestor discuții”.

Trump a afirmat vineri că SUA trebuie să dețină Groenlanda pentru a împiedica Rusia sau China să o ocupe în viitor.

Groenlanda este o parte autonomă a regatului Danemarcei (țară membră NATO), mica insulă găzduind o bază aeriană americană în temeiul tratatelor internaționale. Oficialii danezi și groenlandezi spun că insula nu este de vânzare și că problemele de securitate ar trebui rezolvate între aliați.

Diplomați europeni au precizat, pentru Reuters, sub rezerva anonimatului, că sunt în desfășurare discuții cu privire la o posibilă operațiune NATO pentru a spori securitatea în Arctica, în timp ce oficialii caută modalități de a răspunde îngrijorărilor manifestate de SUA.

Nu s-a luat nicio decizie, au spus diplomații citați, dar unii oficiali au sugerat că o operațiune ar putea fi modelată după modelul operațiunilor NATO prin care alianța își sporește securitatea pe flancul său estic. Cele două operațiuni sunt cunoscute sub numele de „Baltic Sentry” (Sentinela Baltică) și „Eastern Sentry” (Sentinela Estului).

Un purtător de cuvânt al guvernului german a declarat luni că în cadrul NATO au loc în prezent discuții privind consolidarea suplimentară a securității în regiunea arctică.