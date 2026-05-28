„Toți europenii au rămas la Kiev, America a plecat”. O afirmație a șefei diplomației UE este contrazisă de ambasada SUA, pe fondul amenințărilor Rusiei

Americanii spun că ambasada SUA de la Kiev rămâne deschisă, în ciuda amenințărilor Rusiei cu un atac la adresa capitalei ucrainene, scriu Reuters și Kyiv Post.

Ambasada SUA este deschisă. Nu au intervenit modificări în activitatea noastră, iar informațiile contrare sunt false”, a anunțat joi ambasada SUA la Kiev într-o postare pe X.

„Pentru Departamentul de Stat, siguranța și securitatea cetățenilor americani reprezintă prioritatea absolută, iar acesta evaluează periodic nivelul de securitate al Ambasadei de la Kiev. Reiterăm mesajul nostru conform căruia cetățenii americani nu ar trebui să călătorească în Ucraina sub niciun motiv, având în vedere conflictul armat”, a precizat ambasada.

U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 28, 2026

Postarea a venit după o afirmație a Înaltei Reprezentante UE pentru afaceri externe și politica de securitate Kaja Kallas.

„Am aflat că toate ambasadele, cu excepția uneia, au rămas în Ucraina. Acest lucru necesită, de asemenea, curaj din partea personalului acestor misiuni diplomatice. Toți europenii au rămas. America a plecat”, a spus Kallas la sosirea sa la o reuniune informală a miniștrilor de externe ai UE din Cipru.

Informația privind plecarea americanilor a fost negată și de un oficial ucrainean.

„Informațiile privind plecarea Ambasadei SUA nu sunt adevărate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Heorhii Tihîi, citat de Kyiv Post.

Situația este „ciudată”, spune un consilier al lui Zelenski

În același timp, consilierul lui Volodimir Zelenski, Dmitro Litvin, a calificat situația drept „ciudată”, sugerând că Kallas s-ar fi referit la plecarea temporară a unor diplomați americani din capitală înaintea recentului atac masiv al Rusiei, care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică.

„Ucraina este recunoscătoare tuturor ambasadelor care continuă să lucreze la Kiev și să sprijine Ucraina”, a adăugat el.

Un reprezentant al Ambasadei SUA la Kiev a refuzat să comenteze declarațiile lui Lytvyn.

Amenințările Rusiei

Discuțiile au venit după amenințările lansate de Rusia la adresa Kievului. Pe 25 mai, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, l-a sunat pe secretarul de stat american, Marco Rubio, și a solicitat evacuarea diplomaților americani din Kiev, afirmând că forțele militare ruse „încep atacuri sistematice și susținute” asupra orașului, în conformitate cu un ordin al președintelui Vladimir Putin.

Înainte de asta, Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a emis o declarație separată cu privire la această chestiune.

Ministerul a subliniat că atacul Forțelor Armate Ucrainene asupra orașului Starobilsk, din 22 mai, care a dus la distrugerea unui cămin studențesc și la moartea a 21 de persoane, a atins punctul de ruptură.

Prin urmare, Rusia lansează „lovituri consecvente și sistematice” împotriva instalațiilor militare, a „centrelor de decizie” și a posturilor de comandă din Kiev, a adăugat Ministerul Afacerilor Externe, îndemnând cetățenii străini să părăsească orașul cât mai curând posibil.

Această declarație a urmat bombardamentului masiv asupra Kievului din 24 mai, în care au fost utilizate 600 de drone și 90 de rachete.

Kallas a spus că Rusia a decis să recurgă la lovituri masive împotriva orașelor ucrainene care nu se află pe linia frontului, deoarece „nu obține niciun succes real” pe câmpul de luptă.

„Așadar, acum ei intensifică, în esență, atacurile teroriste – nu există altă modalitate de a le descrie – și semănă frică în societate. Acest lucru nu a funcționat de ani de zile și nu cred că va funcționa nici acum”, a remarcat Kallas.

Mai multe țări, inclusiv România, au convocat ambasadorii Rusiei

Mai multe țări printre care Germania, Norvegia, Olanda, Polonia și Româniua au convocat marți reprezentanții Rusiei, pe fondul acestor amenințări.

Ministerului Afacerilor Externe de la București a anunțat că România își va menține personalul diplomatic în Ucraina în fața a ceea ce a numit „o escaladare gravă și iresponsabilă” din partea Moscovei.

„Este o amenințare care, pusă în aplicare, ar reprezenta o crimă de război împotriva poporului ucrainean, cu consecințe grave din perspectiva dreptului internațional (…) Nu vom fi intimidați. Ne menținem prezența diplomatică în Ucraina și la Kiev. Ucraina are dreptul legitim și inalienabil la suveranitate și libertate în deplină securitate”, a spus un comunicat MAE.

Totodată, MAE a anunțat că l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev.

„În discuție, partea română i-a reamintit că niciun comunicat sau postare nu suspendă obligațiile legale ale Federației Ruse, inclusiv cele privind respectarea dreptului internațional”, precizează sursa citată.

Solicitarea Rusiei a fost urmată de un val de respingeri, inclusiv din partea Statelor Unite și Uniunii Europene.

„Amenințarea Rusiei la adresa cetățenilor străini și a diplomaților de a părăsi Kievul reprezintă o escaladare inacceptabilă”, a declarat purtătoarea de cuvânt a UE, Anitta Hipper, într-un comunicat publicat marți. Ea a precizat că reprezentantului rus la Bruxelles i s-a transmis că în Kiev trebuie „să încetați să loviți civili”.