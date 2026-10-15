Toți locuitorii unui orășel din SUA vor primi 10.000 de dolari dacă spun „da” proiectului unui dezvoltator imobiliar

În contextul unei opoziții publice puternice față de construirea centrelor de date în Statele Unite, un dezvoltator imobiliar vine cu o ofertă prin care speră să câștige sprijinul comunității: bani, relatează CBS News.

Digital Realty oferă fiecărei gospodării din De Soto, un orășel cu aproximativ 7.000 de locuitori din statul Kansas, ajutoare în valoare de 1.000 de dolari pentru plata utilităților și a impozitelor pe proprietate. Compania spune că va oferi timp de 10 ani aceste beneficii pentru rezidenții localității în care intenționează să construiască un centru de date.

„Digital Realty construiește infrastructura esențială care permite funcționarea economiei moderne și credem că avem, de asemenea, responsabilitatea de a contribui la consolidarea comunităților care fac posibilă această dezvoltare”, a declarat Andy Power, președintele și directorul general al companiei, într-un comunicat de miercuri.

Oferta face parte dintr-o investiție totală de 20 de milioane de dolari pe care compania s-a angajat să o facă în comunitatea locală, în timp ce pregătește terenul pentru un amplasament destinat unui centru de date. În primul stadiu, acesta va avea o suprafață de 280 de acri, urmând ca ulterior să se extindă pe o suprafață de aproape 6 ori mai mare.

Digital Realty afirmă că proiectul va genera venituri fiscale recurente, va crea locuri de muncă și va aduce alte beneficii economice locuitorilor din zonă.

Compania spune că lucrează cu autoritățile locale pentru distribuirea banilor

Printre clienții Digital Realty, companie cu sediul în Texas cu o evaluare de 67 de miliarde de dolari pe bursa americană, se numără Amazon Web Services, Microsoft și Nvidia.

Compania a precizat că lucrează împreună cu autoritățile din De Soto pentru a finaliza modalitatea de distribuire a ajutoarelor de 1.000 de dolari promise gospodăriilor pentru primul an.

Mai multe sondaje realizate recent în SUA majoritatea americanilor se opun construirii unui nou centru de date în zona în care locuiesc. Printre motivele invocate se numără îngrijorarea că aceste centre indispensabile tehnologiei inteligenței artificiale afectează mediul, consumă resursele locale și duc la creșterea costurilor utilităților.

FOTO articol: Chon Kit Leong / Dreamstime.com.



