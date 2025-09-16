Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, prins la 48 de ore după ce a fost implicat într-un accident și a fugit de la fața locului

Actorul Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, căutat de polițiști din București, după ce ar fi provocat un accident în Primăverii, apoi ar fi fugit | Sursa foto: Toto Dumitrescu/Instangram

Toto Dumitrescu a fost implicat, duminică, într-un accident rutier în cartierul Primăverii din București. Fiul lui Ilie Dumitrescu a plecat de la locul accidentului, dar a fost găsit după 48 de ore de polițiști, potrivit b365.ro, care citează Antena 3.

Accidentul a avut loc în Bucureşti, aproape de Vila Lac din sectorul 1 al Capitalei, la intersecția dintre bulevardele Primăverii și Mircea Eliade. Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, fostul fotbalist internaţional din Generaţia de Aur, ar fi venit cu o viteză extrem de mare şi a lovit o mașină condusă de o șoferiță de 23 de ani.

Mașina femeii a fost lovită atât de puternic, încât a fost nevoie de intervenția echipajelor de la descarcerare pentru ca victima să fie extrasă din autoturism. Tânăra a ajuns la Spitalul Floreasca şi este în continuare în stare gravă, sub monitorizare medicală, transmite aceeași sursă.

După accident, Toto a fost de negăsit. Până astăzi, când el a fost prins de polițiști, potrivit unor surse Antena 3. Agenții de poliție l-au căutat pe tânăr la mai multe case și adrese de pe raza Bucureștiului. El a fost găsit la o casă de lângă Capitală.

Autoritățile l-au preluat și îl vor duce la sediul Brigăzii Rutiere. Mai apoi, tânărul va fi dus la INML pentru a i se prelua probe pentru a se stabili dacă, la momentul accidentului, era sub influența alcoolului sau unor substanțe interzise, așa cum este procedura legală.