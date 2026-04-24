Totul despre sănătatea lui Mojtaba Khamenei: E ascuns într-un „labirint”. Va apela la chirurgia plastică și va preda puterea generalilor din linia dură

Iranienii nu-l văd și nu-l aud. Mesajele sale sunt transmise prin anunțuri în mass-media. Ayatollahul Mojtaba Khamenei, liderul suprem al Iranului după moartea tatălui său, Ali Khamenei, rămâne „invizibil” pentru popor.

Cel mai important motiv este starea precară a sănătății sale, care nu-i permite apariții publice, deși se spune că este lucid și activ mental, potrivit presei elene. Cu toate acestea, el a predat puterea generalilor de linie dură.



După cum reiese din interviurile New York Times cu șase înalți oficiali iranieni, doi foști oficiali, doi membri ai Gărzii Revoluționare, un cleric superior familiarizat cu mecanismele interne ale sistemului și trei persoane care îl cunosc bine pe Khamenei, accesul la acesta este extrem de dificil.

Proteză de picior și necesitatea unei intervenții chirurgicale plastice

Este înconjurat de o echipă de medici care îi tratează rănile suferite în timpul atacurilor aeriene care i-au ucis tatăl, fiul și soția.



Un picior a suferit trei intervenții chirurgicale și așteaptă o proteză. El a fost operat la un braț, care își recapătă treptat funcționalitatea. Fața și buzele sale au suferit arsuri grave, ceea ce îi îngreunează vorbirea, au declarat oficialii, adăugând că în cele din urmă va avea nevoie de o intervenție chirurgicală plastică.

Vizite minime pentru a evita detectarea de către Israel

Comandanții de rang înalt ai Gărzilor Revoluționare și înalții oficiali guvernamentali nu îl vizitează, de teamă că Israelul l-ar putea găsi și ucide. Președintele Masoud Pezheskian, care este și chirurg cardiolog, și ministrul sănătății au fost implicați în îngrijirea sa.

Lanț uman pentru primirea de mesaje

Mesajele către el sunt scrise de mână, sigilate în plicuri și transmise printr-un lanț uman de la un curier de încredere la altul, care călătorește pe autostrăzi și drumuri secundare, în mașini și motociclete, până ajung la ascunzătoarea sa. Îndrumarea sa în diverse chestiuni revine în același mod.

Puterea în mâinile generalilor – Puterea clerului este în scădere

Președintele Trump a declarat că războiul, împreună cu asasinarea unor lideri de rang înalt iranieni și a unor oficiali din domeniul securității, a dus la o „schimbare de regim” și că noii lideri sunt „mult mai raționali”. În realitate, Republica Islamică nu a fost răsturnată. Puterea este acum în mâinile unei armate înrădăcinate și de linie dură, iar influența clericilor este în scădere.



Alte nouă persoane cu legături cu Garda Națională și cu guvernul au descris, de asemenea, structura de comandă. Toți au vorbit sub condiția anonimatului.



O combinație de îngrijorări legate de siguranța sa, rănile suferite și imensa provocare de a ajunge la el l-au determinat pe Khamenei să delege luarea deciziilor generalilor, cel puțin deocamdată. Facțiunile reformiste, precum și cele ultra-dure continuă să participe la discuțiile politice. Însă analiștii spun că legăturile strânse ale Liderului Suprem cu generalii, alături de care a crescut când s-a oferit voluntar să lupte în războiul Iran-Irak în adolescență, i-au transformat într-o forță dominantă.



Un grup întărit de comandanți ai Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice și cei asociați cu aceștia sunt principalii factori de decizie în chestiuni de securitate, război și diplomație.

„Ca și cum ar fi directorul consiliului de administrație”

„Mojtaba conduce țara ca și cum ar fi directorul consiliului de administrație”, a declarat Abdolreza Davari, un politician care a fost consilier principal al lui Mahmoud Ahmadinejad pe vremea când acesta era președinte și care îl cunoaște pe dl Khamenei.



„Se bazează în mare măsură pe sfaturile și îndrumările membrilor consiliului de administrație, iar aceștia iau toate deciziile împreună”, a declarat dl Davari într-un interviu telefonic de la Teheran. „Generalii sunt membrii consiliului de administrație.”



„Mojtaba nu a preluat încă pe deplin comanda sau controlul”, a declarat Sanam Vakil, directorul pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord al Chatham House, care are contact cu persoane din Iran.



„Există respect pentru el. Face parte din structura decizională într-un mod oficial.”, conchide acesta.