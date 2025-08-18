totuldespremame.ro: Îngrijirea zonei genitale la sugari: ce este diferit în funcție de sex și ce rămâne la fel?

Fetiță sau băiețel, zona scutecului are nevoie de atenție specială: pielea e delicată, sensibilă și expusă zilnic la umezeală, căldură și frecare. FOTO: Shutterstock

Igiena corectă a zonei genitale la sugari este esențială pentru sănătatea pielii și a tractului urinar.

Această zonă este foarte sensibilă în primul an de viață, iar pielea este subțire, vulnerabilă la iritații și expusă permanent la umezeală, căldură și frecare – toate condiții care pot favoriza apariția:

– Iritațiilor locale (dermatita de scutec)

– Candidozei sau a altor infecții fungice

– Infecțiilor urinare, mai frecvente la fete, dar posibile și la băieți

– Leziunilor mecanice, cauzate de o igienă agresivă sau de manevre necorespunzătoare (ex. retragerea forțată a prepuțului)

