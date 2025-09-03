Toyota a ales țara unde va construi prima sa mașină electrică în Europa

Toyota a anunțat miercuri că va construi un model de vehicul electric la fabrica sa din Cehia, primul său model complet electric care va fi produs în Europa, și că va investi de asemenea într-o nouă unitate de asamblare a bateriilor la uzina respectivă, relatează Reuters.

Producătorul auto japonez nu a oferit detalii despre model sau despre programul pe care l-a trasat pentru începerea producției, dar a precizat că va investi aproximativ 680 de milioane de euro pentru extinderea fabricii din Kolín.

Guvernul ceh va investi până la 64 de milioane de euro în unitatea dedicată pentru baterii, a precizat Toyota.

Premierul ceh Petr Fiala a declarat într-un comunicat remis presei că industria auto aduce aproximativ 10% din Produsul Intern brut al Cehiei, iar decizia Toyota de a produce un vehicul electric la Kolín a fost „un pas esențial pentru păstrarea producției auto în țara noastră”.

Cel mai mare producător auto din lume după vânzări, Toyota a adoptat o abordare mai prudentă în privința electrificării față de rivalii săi tradiționali, lucru care a ajutat compania în ultimul an într-un context de încetinire a cererii globale pentru vehicule electrice.

Compania a beneficiat de cererea pentru gama sa în expansiune de modele hibrid, inclusiv pe cea mai mare piață a sa, Statele Unite.

La începutul acestui an, Toyota a anunțat că va lansa un total de nouă modele complet electrice în Europa, în 2025 și 2026, atât sub marca Toyota, cât și sub brandul premium Lexus.

În prezent, produce modelele Aygo X și Yaris Hybrid la fabrica sa din Cehia, care are o capacitate anuală de aproximativ 220.000 de vehicule.