Trafic feroviar blocat între Medgidia şi Mircea Vodă din cauza unui incendiu de vegetaţie

Circulaţia feroviară este întreruptă duminică după-amiază între Medgidia şi Mircea Vodă, din cauza unui puternic incendiu de vegetaţie. CFR anunţă că, din motive de siguranţă, ambele fire de circulaţie au fost scoase de sub tensiune, astfel încât echipele de intervenţie să poată acţiona.

„În urma unui incendiu violent de vegetaţie produs duminică, în jurul orelor prânzului, pe raza localităţii Medgidia, circulaţia feroviară pe secţia Medgidia – Mircea Vodă a fost temporar suspendată începând cu ora 16:00, pentru a permite intervenţia echipajelor de pompieri”, anunţă CFR.

Reprezentanţii CFR au explicat că „din motive de siguranţă, la ora 16:17, ambele fire de circulaţie au fost scoase de sub tensiune, astfel încât echipele de intervenţie să poată acţiona în condiţii optime”.

CFR precizează că reluarea circulaţiei feroviare se va face numai după finalizarea intervenţiei pompierilor şi verificarea infrastructurii, pentru a garanta desfăşurarea transportului în condiţii de siguranţă.