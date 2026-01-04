Trafic îngreunat în mai multe județe din țară, din cauza ninsorilor / Recomandările autorităților 

Poliția Română anunță că din cauza ninsorii traficul este îngreunat duminică dimineața în mai multe județe din țară. Autoritățile menționează că în majoritatea cazurilor nu s-a impus restricționarea traficului, dar fac apel la șoferi să conducă cu prudență.

Traficul este îngreunat în urma ninsorilor în 14 județe, unde se circulă „pe un carosabil parțial acoperit cu un strat subțire de zăpadă”, conform Poliției Române: Arad, Argeș, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Prahova, Timiș, Vâlcea și Vrancea.

Autoritățile precizează totuși că în aceste județe nu au fost impuse pentru moment restricții de circulație. „În restul județelor plouă, carosabilul este umed, vizibilitatea în trafic fiind bună”, conform autorităților.

Restricții de trafic pe DN 6, în Caraș-Severin

Din cauza ninsorii și a carosabilului acoperit cu zăpadă pe o porțiune de aproximativ 1 kilometru, traficul rutier este restricționat pe DN 6, în zona localității Domașnea, județul Caraș-Severin, fiind deviat prin localitate.

Autoritățile lucrează pentru deszăpezire, precizează Poliția Română.

Pe mai multe artere rutiere din județul Brăila este semnalat polei, fiind precipitații sub formă de ploaie și temperaturi negative. Și aici se acționează cu material antiderapant.

Cum se circulă pe Autostrada A1 București-Pitești

Pe autostrada A1 București-Pitești, pe tronsonul kilometric 49 – 148, carosabilul este umed în urma ninsorilor.

Pe celelalte artere rutiere principale, respectiv autostrăzile A2 București – Constanța și A3 București – Ploiești, plouă, vizibilitatea este bună, iar valorile de trafic sunt reduse, a mai transmis Poliția Română.

Sfaturi pentru șoferi

Poliția Română transmite și o serie de sfaturi șoferilor care pleacă la drum în această perioadă: