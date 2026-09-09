Trafic îngreunat la granița de est a României. Bazele de date ale autorităților moldovene sunt nefuncționale

Călătorii care intenționează să treacă granița cu Republica Moldova miercuri trebuie să aibă în vedere întârzieri la control, anunță Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași. Motivul: baza de date din punctele de frontieră ale Republicii Moldova a picat.

În cursul nopții, mai multe drone rusești au lovit un punct de trecere a frontierei dintre Ucraina și Republica Moldova, a anunțat miercuri Serviciul de Grăniceri al Ucrainei.

Controalele de frontieră se desfășoară normal la punctele de trecere din România, însă vehiculele rămân în așteptare în punctele moldovenești, până la rezolvarea completă a defecțiunilor.



„Bazele de date ale autorităților din Republica Moldova sunt nefuncționale începând cu ora 06:30, din cauza unor probleme tehnice. Verificările se fac manual în acest moment”, au transmis miercuri reprezentanții Serviciului Teritorial de Frontieră Iași.



Reprezentanții Poliției de Frontieră din România recomandă șoferilor și pasagerilor să consulte aplicațiile de monitorizare a traficului la frontieră.

Atacul cu drone de pe graniță

Dronele rusești au lovit în cursul nopții un punct de trecere a frontierei dintre Ucraina și Republica Moldova. Atacul a avut loc în zona punctului de trecere Tudora (Republica Moldova) – Starokazacie (Ucraina). Doi oameni au murit și alți doi au fost răniți

În urma atacului, infrastructura punctului ucrainean de trecere a frontierei a fost afectată, iar activitatea punctului de trecere a fost sistată. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a condamnat atacul.

Cu o zi în urmă, o dronă rusească a survolat spațiul aerian românesc, în județele din nord-estul țării, ulterior prăbușindu-se în raionul Rîșcani din Republica Moldova.