Traficul aerian e perturbat în toată Italia după o problemă apărută în timpul nopții
Pasagerii se confruntau vineri cu întârzieri și anulări de zboruri în întreaga Italie, din cauza unei defecțiuni tehnice care afecta controlul traficului aerian. Autoritățile au precizat că aceasta nu a fost provocată de o activitate rău intenționată, relatează Reuters.
Autoritatea de trafic aerian ENAV a anunțat că a introdus restricții temporare privind capacitatea traficului aerian după ce a detectat pe parcursul nopții anomalii în rețeaua de transmisie a datelor care susține serviciile de control al traficului aerian la nivel național.
ADR, operatorul aeroporturilor din Roma, a transmis că „din cauza unor probleme tehnice care afectează sistemele de control al traficului aerian la nivel național, pot apărea întârzieri și anulări de zboruri” și i-a sfătuit pe pasageri să contacteze compania aeriană cu care călătoresc.
Compania SEA, care administrează aeroporturile din Milano, a emis un avertisment similar.
ENAV a precizat că sursa problemei a fost identificată și că se depun eforturi pentru restabilirea funcționării complete a sistemelor.