Traficul uman pe internet va fi depășit de al boților anul viitor, estimează șeful Cloudflare: „Vom consuma informații complet diferit”

Matthew Prince, directorul general al furnizorului de servicii web Cloudflare, afirmă că boții preiau controlul asupra internetului și că modul în care vom ajunge să obținem informații se va schimba fundamental din cauza evoluției inteligenței artificiale (AI), relatează TechCrunch.

Într-un interviu acordat în cadrul conferinței SXSW ce a avut loc săptămâna aceasta la Austin, Texas, el a declarat că, având în vedere viteza cu care se dezvoltă inteligența artificială, traficul generat de boți AI va depăși volumul traficului uman în mediul online până în 2027.

Prince a explicat că utilizarea web-ului de către boți a crescut odată cu dezvoltarea tehnologiei de inteligență artificială generativă, deoarece boții sunt capabili să acceseze mult mai multe site-uri pentru a obține răspunsuri la interogările pe care utilizatorii le pun unor instrumente precum ChatGPT, Claude sau Gemini.

„Dacă un om ar face o sarcină – să spunem că vrei să cumperi o cameră foto digitală – ai putea accesa cinci site-uri. Agentul tău sau bot-ul care face asta va accesa adesea de 1.000 de ori mai multe site-uri decât ar vizita un om real”, a spus Prince. „Așadar, ar putea ajunge la 5.000 de site-uri. Iar acesta este trafic real și o încărcare reală, cu care toată lumea trebuie să se confrunte și pe care trebuie să o ia în calcul”, a subliniat el.

Prin „agent” el s-a referit în cazul de față la așa-zișii „agenți AI” – instrumente de inteligență artificială proiectate să rezolve cap-coadă diferite sarcini, cât mai autonom și cu input uman minim.

Șeful Cloudflare afirmă că „era inteligenței artificiale” se vede deja în traficul web

Prince a amintit totodată că, înainte de ceea ce el a numit „era inteligenței artificiale generative”, traficul pe internet era reprezentat în proporție de aproximativ 20% de boți, cel mai mare fiind robotul de căutare („web crawler”-ul) Google. Acesta cercetează în mod automat și sistematic internetul (în special world wide web-ul) pentru a identifica și indexa site-uri.

„Odată cu ascensiunea inteligenței artificiale generative și cu nevoia ei practic insațiabilă de date, observăm o creștere care ne face să credem că, în 2027, volumul traficului generat de boți online va depăși volumul traficului uman online”, a subliniat Prince, a cărui companie oferă diferite servicii pentru 20% din internetul global.

Cloudflare a fost un nume puțin cunoscut publicului larg până în noiembrie anul trecut, când o pană majoră a serviciilor sale a afectat numeroase platforme și site-uri din jurul lumii, inclusiv din România.

Directorul său general a remarcat de asemenea în noul interviu că această schimbare a internetului la care asistăm acum va necesita dezvoltarea unor noi tehnologii care să răspundă cerințelor AI.

Matthew Prince, CEO-ul Cloudflare, fotografiat în decembrie 2025 în timpul unei discuții cu public la o conferință tech organizată de revista Wired, FOTO: Kimberly White / Getty images / Profimedia

Ceea ce văd inginerii de software pe internet nu se compară nici cu situația de acum câțiva ani

Utilizarea internetului de către boți la această scară va necesita infrastructură fizică sub forma centrelor de date și a serverelor.

Prince a subliniat că, în timpul pandemiei de COVID, traficul pe internet a crescut atât de rapid – în special în rândul platformelor de streaming video precum YouTube, Disney și Netflix – încât unele părți ale internetului au fost aproape de a ceda sub presiune.

„Această creștere [de acum] este mai graduală, dar, spre deosebire de COVID, când a avut loc o explozie pe parcursul a două săptămâni și apoi s-a stabilizat la un nou nivel ridicat, vedem cum traficul pe internet crește și crește și crește, iar noi nu vedem nimic care să îl încetinească sau să îl oprească”, a subliniat Prince.

Matthew Prince afirmă că modul în care vom ajunge să consumăm informații va fi „complet diferit”

TechCrunch notează că toate aceste preocupări legate de supraîncărcarea internetului reprezintă un argument de vânzări excelent pentru Cloudflare, o companie ale cărei servicii se concentrează pe menținerea site-urilor disponibile la un nivel ridicat, încărcarea rapidă a acestora și protejarea lor împotriva atacurilor.

Însă amploarea Cloudflare chiar îi oferă avantajul de a putea observa evoluția continuă a internetului și provocările care apar rapid din cauza inteligenței artificiale.

„Cred că ceea ce oamenii nu înțeleg pe deplin despre AI este că reprezintă o schimbare de platformă”, a spus Prince, amintind de schimbările anterioare ale platformelor web, precum trecerea de la desktop la mobil.

„AI este o altă schimbare de platformă… modul în care vom consuma informații va fi complet diferit”, a subliniat acesta.