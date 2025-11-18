Probleme la nivel global pentru Cloudflare, care oferă servicii pentru 20% din internet. Site-urile mai multor publicații din România nu mai pot fi accesate

Eroarea afișată de site-urile afectate de pana de la Cloudflare, FOTO: Captură de ecran HotNews

Numeroase site-uri și platforme online din jurul lumii au căzut temporar marți după-amiaza, inclusiv site-uri de presă din România fiind afectate de probleme tehnice ale Cloudflare, compania americană folosită de aproape 20% din internet pentru diferite servicii web.

Inclusiv downdetector, site-ul de referință care monitorizează în timp real problemele tehnice întâmpinate de cele mai populare site-uri și platforme online a căzut pentru scurt timp marți înaintea orei 14:00.

Potrivit downdetector, printre site-urile și platformele afectate s-au numărat rețelele de socializare X și Truth Social, Spotify, Letterboxd, OpenAI sau Grindr.

Site-urile mai multor publicații din România au picat, fiind afectate da această problemă. Unele au revenit online între timp.

De ce au afectat problemele de la Cloudflare atâtea site-uri

Cloudflare este o companie de infrastructură de internet cu sediul în California care oferă multe dintre tehnologiile de bază care alimentează experiențele online de astăzi, după cum subliniază The Independent. Compania oferă instrumente care protejează site-urile web împotriva atacurilor cibernetice și asigură că acestea rămân online chiar și în condiții de trafic intens, de exemplu.

„Cloudflare este conștientă de o problemă care ar putea afecta mai mulți clienți și o investighează”, a declarat compania într-o actualizare recentă. „Detalii suplimentare vor fi oferite pe măsură ce vor deveni disponibile mai multe informații”, a mai spus aceasta.

Utilizatorii afectați au văzut un mesaj care indica existența unei „erori interne a serverului pe rețeaua Cloudflare”. Mesajul le cerea utilizatorilor să „încerce din nou peste câteva minute”.

Problemele au început în jurul orei 13:30, ora României, deși la acel moment unele site-uri păreau să se încarce când erau reîmprospătate. Cloudflare a publicat o actualizare recunoscând problema aproximativ 15 minute mai târziu.

Cloudflare furnizează servicii de infrastructură de internet companiilor din întreaga lume, de obicei într-un mod invizibil pentru utilizatori. Drept urmare, o gamă largă de site-uri aparent neconectate între ele a fost afectată de cădere, la fel ca în cazul unei probleme tehnice similare la Amazon Web Services (AWS) luna trecută.