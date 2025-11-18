Ce este Cloudflare, furnizorul de servicii web din SUA care a provocat marți o pană majoră a internetului global, inclusiv în România?

Cloudflare, o companie americană care de obicei lucrează discret în culise pentru a menține mare parte din internet să funcționeze fără probleme, a ajuns marți după-amiaza în centrul atenției globale după ce o pană majoră a întrerupt accesul la unele dintre cele mai mari site-uri din lume, arată The Economic Times.

Compania cu sediul în orașul San Francisco din California, statul american care găzduiește Silicon Valley, face parte dintr-un grup extins de furnizori de infrastructură web, precum Amazon Web Services, care ajută site-urile să pună pagini online la dispoziția utilizatorilor. De cele mai multe ori, activitatea lor trece neobservată, însă atunci când ceva se strică, absența lor devine instantaneu vizibilă, scrie și The Independent.

Exact asta s-a întâmplat marți, când vizitatorii unor site-uri și platforme cunoscute ca rețelele de socializare X și Truth Social, Spotify, Letterboxd, OpenAI sau Grindr au constatat brusc că paginile refuză să se încarce. În schimb, aceștia au fost întâmpinați de un mesaj auster de la Cloudflare, care spunea că a apărut o eroare, că sistemele nu funcționau corespunzător și că ar trebui „să încerce din nou în câteva minute”.

Mai multe site-uri de știri din România au fost la rândul lor afectate de problemele de la Cloudflare.

Cloudflare gestionează o rețea de infrastructură vastă în jurul lumii

Compania afirmă că gestionează „una dintre cele mai mari rețele web din lume”, care alimentează „milioane de proprietăți online”. Instrumentele sale ajută companiile, organizațiile nonprofit, bloggerii și pe oricine are o prezență online să ruleze site-uri și aplicații mai rapid și mai sigur.

Potrivit calculelor făcute în ianuarie 2025 de firma de consultanță web W3Techs, diferitele servicii oferite de Cloudflare sunt folosite de aproape 20% din toate site-urile disponibile pe world wide web.

Într-o configurare tipică de internet, un computer solicită un site, iar un server livrează datele. Însă dacă prea mulți oameni cer același site simultan, acel server poate încetini drastic sau se poate prăbuși complet.

Cloudflare a venit cu o soluție pentru această problemă. Compania a plasat propriul server – sub forma unei rețele uriașe la nivel mondial – între site-ul web și serverul care îl găzduiește. Vizitatorii site-ului nu mai comunică direct cu serverul, ci cu rețeaua Cloudflare, care deja stochează conținutul site-ului și îl livrează printr-un server, în funcție de locația vizitatorului.

Cum funcționează Cloudflare pentru un utilizator obișnuit al internetului

De exemplu, dacă o persoană din SUA încearcă să acceseze un site găzduit în România, cererea trebuie să parcurgă o distanță mare între site și serverul web. Cloudflare rezolvă această problemă prin oferirea unei rețele vaste de servere în întreaga lume. Americanul nu mai trebuie să se conecteze la serverul din România, ci se va conecta la cel mai apropiat server Cloudflare, undeva în Statele Unite.

Compania din California se bazează pe vasta sa rețea de centre de date reziliente pentru a menține site-urile rapide și stabile.

Problemele apar atunci când Cloudflare întâmpină dificultăți tehnice proprii, acestea putând duce la căderea simultană a nenumărate site-uri. În plus, întrucât serviciile Cloudflare susțin o gamă foarte variată de platforme, penele pot afecta în același timp site-uri și platforme care par să nu aibă nicio legătură între ele.

O situație similară a avut loc luna trecută, când Amazon Web Services, un alt pilon major al infrastructurii internetului, a suferit o pană care a declanșat perturbări pe scară largă. La fel ca în cazul Cloudflare, AWS e un nume care trece de regulă neobservat în rândul publicului larg, până când întâmpină probleme.