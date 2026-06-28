Tragedie aviatică în Franța. 11 morți, anunță autoritățile

Un avion civil s-a prăbușit duminică într-o suburbie a orașului Nancy din estul Franței, potrivit presei locale.

Autoritățile au intervenit duminică în urma incidentului în care a fost implicată o aeronavă civilă în localitatea Tomblaine, a anunțat prefectura locală.

Potrivit publicației L’Est Republicain, avionul care s-a prăbușit transporta un grup pentru o inițiere în parașutism.

Yves Seguy, prefectul de Meurthe-et-Moselle, a declarat că accidentul aviatic s-a soldat cu 11 morți.

Este vorba de zece pasageri și de pilot, a precizat Séguy în cadrul unei conferințe de presă, anunțând totodată sosirea la fața locului a ministrului de Interne, Laurent Nuñez, scrie AFP.

La fața locului au fost mobilizate forțe importante de intervenție și a fost deschisă o anchetă, conform presei franceze.