Tragedie în Golful Aden: Cel puțin 109 morți și 116 dispăruți după ce o navă s-a răsturnat

Cel puțin 109 migranți, dintre care 15 copii, și-au pierdut viața, iar peste 116 sunt dați dispăruți după ce o navă care transporta aproximativ 305 persoane s-a răsturnat în timp ce naviga de la Djibouti spre Yemen, a anunțat duminică Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) a Națiunilor Unite, potrivit Reuters.

Barca s-a răsturnat în Golful Aden, în apropierea localității Guhere, la nord de Obock — un oraș portuar din Djibouti — în noaptea de 8 spre 9 octombrie, a precizat OIM, citând mărturiile supraviețuitorilor.

Peste 80 de persoane au supraviețuit naufragiului, toate fiind cetățeni etiopieni, se arată în comunicat. Un purtător de cuvânt al guvernului etiopian nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Dintre cele 109 cadavre recuperate după răsturnarea ambarcațiunii, 52 sunt bărbați, 42 femei și 15 copii, dintre care nouă fete și șase băieți, a precizat OIM.

„Echipele noastre se află la fața locului, alături de autoritățile locale, pentru a oferi asistență de urgență”, a declarat Alexandre Coissac, șeful misiunii OIM în Djibouti.

Un coridor de migrație plin de pericole

„Această tragedie ne reamintește în mod dureros de pericolele cu care se confruntă migranții de-a lungul acestui coridor de migrație în căutarea unor oportunități economice”, a adăugat Coissac.

Autoritățile din Djibouti continuă operațiunile de căutare și salvare, se arată în comunicatul OIM, care precizează că autoritățile locale oferă, de asemenea, îngrijiri medicale supraviețuitorilor și se ocupă de înmormântarea celor decedați.

„În fiecare an, zeci de mii de migranți originari din Cornul Africii tranzitează Djibouti și traversează strâmtoarea Bab el-Mandeb pentru a ajunge în Yemen, în speranța de a ajunge în țările din Golf în căutarea siguranței, stabilității și unui loc de muncă”, a explicat OIM.

Yemenul se confruntă cu cea mai gravă escaladare a luptelor dintre forțele guvernamentale susținute de Arabia Saudită și gruparea Houthi, susținută de Iran, de când un armistițiu negociat de ONU a oprit în mare măsură atacurile transfrontaliere în 2022.

OIM a descris criza declanșată de luptele ca fiind alarmantă, numărul persoanelor strămutate crescând de la 76.000 la jumătatea lunii septembrie la 200.000, conform datelor publicate de OIM săptămâna trecută.

Până săptămâna trecută, peste 3.700 de persoane au fugit din Yemen pe mare către Djibouti, potrivit OIM.

Luna trecută au izbucnit lupte și în Etiopia, în cea mai gravă escaladare a violențelor de la războiul din Tigray încoace.