Tragedie în Guyana. Un feribot a naufragiat, cu peste 100 de oameni la bord

Un feribot a naufragiat sâmbătă noaptea în largul coastelor Guyanei; au fost deja salvaţi 53 din cei 133 de oameni aflaţi la bord, iar căutările supravieţuitorilor continuă, informează AFP, preluată de Agerpres.

Premierul guyanez Mark Philips, contactat telefonic de agenţie duminică în zori, a declarat că se aşteaptă ca pe lumină să fie găsiţi mai mulţi din cei care ar fi putut scăpa. El a precizat ulterior într-o conferinţă de presă că vasul s-a răsturnat.

Este vorba de feribotul MV Barima, care făcea legătura între capitala Georgetown şi Port Kaituma în regiunea Essequibo din nord-vestul Guyanei. Vasul urma să parcurgă un traseu pe mare, apoi să urce pe un râu până la destinaţia din pădurea tropicală.

Potrivit sitului Vesselfinder, nava a fost construită în 1939, având deci o vechime de aproape nouă decenii.