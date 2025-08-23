Tragedie pe lacul Snagov. Tată și fiu, înecați în timpul furtunii, au fost găsiți după ore de căutări

Pompierii au fost alertați în cursul nopții de vineri spre sâmbătă pentru a găsi două persoane care au fost surprinse de furtuna violentă de vineri seară, potrivit ISU-București, relatează Buletin de București.

Un bărbat și fiul său s-au înecat, după ce s-au răsturnat cu un caiac în apă, pe lacul Snagov, notează Știrile Pro TV.

Cei doi au fost văzuți ultima dată în jurul orei 18:00. Scafandrii i-au căutat ore în șir cu ajutorul unor sonare, însă nu au mai putut face nimic când i-au găsit.

„În urma căutărilor, au fost identificate şi extrase din apă cele două persoane, fiind declarate decedate de către medicul prezent la fața locului. Am intervenit cu echipajul de scafandri din cadrul Detașamentului Special de Salvatori, o barcă remorcabilă (tractată de o autospecială de stingere), un punct de comandā mobil și 2 echipaje de prim ajutor”, se arată în comunicatul ISU.

Victimele sunt un medic și fiul lui de 13 ani, potrivit unor surse citate de G4Media.

Municipiul București și județul Ilfov au fost vineri seară sub atenționare now casting de cod portocaliu de furtuni violente. Și alte zone din țară au fost sub atenționare meteo de vreme severă.

În Capitală, zeci de copaci au căzut din cauza vântului puternic și o persoană a fost transportată la spital după ce un pom a căzut peste ea, pe un trotuar din Sectorul 4.



În judeţul Argeş, trei persoane au fost lovite de un acoperiş smuls, conform News.ro. Una dintre ele a murit, două fiind transportate la spital.

Şi în Prahova, o persoană a ajuns la spital după ce un acooperiş a căzut pe ea. Vijelia a afectat şi traficul feroviar.

Sursă foto: Dreamstime.com