Tragerile LOTO de duminică, 24 august. Ce premii sunt în joc

Duminică, 24 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 21 august, Loteria Română a acordat peste 20.500 de câștiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei.



Numerele câștigătoare vor fi extrase, duminică, de la ora 18.30.

Numerele câștigătoare la LOTO de duminică, 24 august:

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Premiile puse în joc de Loteria Română duminică, 24 august

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 23,47 milioane de lei (peste 4,64 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,22 milioane de lei (peste 439.300 de euro).



La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 29,27 milioane de lei (peste 5,78 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 70.400 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 25.800 de lei.



La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 967.100 de lei (peste 191.200 de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 39.600 de lei. La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report in valoare de peste 167.500 de lei (peste 33.100 de euro).