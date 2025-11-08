Sari direct la conținut
Actualitate

Traian Băsescu cataloghează în trei cuvinte congresul PSD în care unicul candidat a fost ales cu 99%

HotNews.ro
Traian Băsescu cataloghează în trei cuvinte congresul PSD în care unicul candidat a fost ales cu 99%
Fostul președinte Traian Băsescu susține declarații de presă după ce a votat în al doilea tur al alegerilor prezidențiale, la Colegiul Național 'Aurel Vlaicu' din Capitală, pe 18 mai 2025. FOTO: Agerpres

Fostul preşedinte Traian Băsescu a catalogat vineri seară drept „atât de greţos” Congresul Extraordinar al PSD, în cadrul căruia Sorin Grindeanu a candidat singur şi a fost ales preşedinte al social-democraților.

Băsescu a refuzat inițial să comenteze, într-o emisiune la B1 tv, modul în care s-a desfăşurat congresul PSD de vineri. Ulterior, fostul şef al statului a catalogat drept „greţos” evenimentul la care au participat aproape 3.000 de delegaţi ai formațiunii social-democrate.

„Congresul PSD-ului a fost atât de greţos… Deci, n-aveau nevoie de 3.000 de oameni, era suficient să aducă cincizeci de oameni pentru că preşedintele… aveau alegeri de şase luni, când a renunţat Corlăţean”, a spus fostul președinte.

„Deci, ce Congres, ce alegeri? De asta nu am vrut să-l comentez”, a mai afirmat Traian Băsescu, citat de News.ro.

Sorin Grindeanu a devenit vineri oficial noul președinte al PSD, după ce a fost votat, în cadrul congresului organizat la Romexpo, de 99,18% dintre cei peste 3.000 de delegați. Au fost și opt abțineri și 15 voturi împotrivă.

Echipa pe care Grindeanu o propune va fi formată din cinci prim-vicepreședinți și 20 de vicepreședinți, în urma adoptării moțiunii „Uniți pentru români. Puternici, doar împreună” cu care a candidat acesta.

Noul secretar general al partidului va fi Claudiu Manda, soțul primăriței de la Craiova, Lia Olguța Vasilescu.

Noii prim-vicepreședinți ai PSD sunt: Bogdan Ivan, Victor Negrescu, Marius Oprescu, Ionuț Pucheanu și Corneliu Ștefan. Vicepreședinți pe zone au fost desemnați Dragoș Benea – nord-est, Francisk-Iulian Chiriac – sud-est, Marius Dunca – centru, Gabriela Firea – București-Ilfov, Adrian-Ionuț Gîdea – sud, Laurențiu Nistor – vest, Constantin Rădulescu – sud-vest și Gabriel Zetea – nord-vest.

Citește și
Sorin Grindeanu, la congresul PSD Foto: Inquam Photos / Octav Ganea VIDEO Sorin Grindeanu, ales președinte la Congresul PSD cu 99% din voturi: „Azi declar ofensivă totală populismului, pentru că populismul nu a plătit până acum niciun salariu” / Ce au atacat liderii PSD
REPORTAJ de la Congresul păcii la PSD în care „Gică Paris” a ajuns vicepreședinte, Soros a fost dat afară din partid, iar influentul Marian Neacșu râde cu Năstase și Ponta
Pronosticul lui Traian Băsescu privind alegerile din Capitală. „Băluță ar trebui să fie pregătit să nu câștige”

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro