Traian Băsescu: Ce se întâmplă cu acest Guvern este comic. Am inventat o nouă instituţie

Traian Băsescu a criticat modul de funcţionare a actualei coaliţii guvernamentale. „Ce fac ei este împotriva Constituției, nu există să domini deciziile luate în guvern”, a declarat fostul președinte, duminică, la Digi24.

„Ce se întâmplă cu partidele astea este comic. Am inventat o nouă instituție, care se numește Coaliția, care coaliție a pus un guvern, cu un program discutat două luni la Cotroceni. După ce l-au votat, s-a constatat că fiecare partid are câte un vicepremier politic și s-au gândit: Ia să fim noi Coaliție în fiecare zi. Și în loc să lase Guvernul să guverneze… Dacă nu sunt de acord, dacă nu s-a făcut programul, foarte bine, Coaliția se întrunește și depune moțiune de cenzură – schimbă Guvernul… Dar ce fac ei este impotriva Constituției – nu există în Constituție această instituție atotputernică, ce domină deciziile guvernamentale”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul președinte a continuat: „Mai degrabă ar lăsa Guvernul să guverneze, pentru că această instituție – Coaliția – nu există în Constituție. Partidele astea pun interesele lor deasupra interesului național. România are ca interes acum o guvernare cu o cadență ridicată, cu măsuri pe care cu cât le ia mai repede, cu atât mai bine”.

Traian Băsescu a acuzat că partidele pun interesele lor de partid deasupra interesului naţional.

”România are ca interes acum o guvernare cu o cadenţă ridicată, cu măsuri pe care cu cât le ia mai repede, cu atât ele sunt mai suportabile şi îşi încheie perioada de aplicare mai repede, ori Coaliţia nu face decât să îşi facă propriile socoteli”, a spus fostul președinte.