Traian Băsescu critică soluțiile la criza politică. „Nu-i înțeleg pe oamenii ăștia, inventează tot felul de cuvinte”

Fostul preşedinte al României Traian Băsescu a criticat, joi seară, variantele de guvernare pe care le vehiculează liderii politici, explicând că nu îi este cunoscută, din Constituţie, noţiunea de „guvern tranzitoriu”. „Pur şi simplu batjocoresc Constituţia”, a afirmat Băsescu, la B1 TV.

„Ce este ăla guvern tranzitoriu? Nu mi-e cunoscută din Constituţie noţiunea de guvern tranzitoriu. Deci poate încearcă să vorbească şi pe limba Constituţiei statului român. Avem guvern, guvern demis şi cam atât în materie de denumire de guvern. Nu-i înţeleg pe oamenii ăştia, inventează tot felul de cuvinte: unii, guvern tranzitoriu, alţii guvern de armistiţiu, alţii guvern de nu ştiu ce… Pur şi simplu batjocoresc Constituţia. De fapt, nu le mai pasă de când au anulat alegerile cu sprijinul preşedintelui Iohannis”, a declarat joi seară Traian Băsescu, citat de News.ro.

De asemenea, Băsescu a afirmat că este greu de estimat când va fi numit un nou guvern, deoarece fiecare are aşa-numitele linii roşii.

El a adăugat că PSD şi PNL sunt principalele partide responsabile de situaţia în care se află ţara.

„Greu de estimat când va fi un guvern, pentru că fiecare are aşa-numitele linii roşii pe care nu le-a ridicat. Eu rămân agăţat, totuşi, în acea ofertă pe care au făcut-o cele două partide tradiţional aliate, PSD şi PNL, de fapt, cele două partide responsabile de situaţia în care se află ţara. Aceste partide au făcut câte o ofertă: PSD-ul a făcut o ofertă de nominalizare pentru Grindeanu, iar PNL-ul a făcut o ofertă pentru Siegfried Mureşan. Preşedintele, dacă voia, avea un motiv absolut întemeiat să desemneze un premier”, a precizat Traian Băsescu.

Nicuşor Dan a afirmat, însă, în repetate rânduri, că niciuna dintre cele două propuneri nu întrunea o majoritate parlamentară şi 233 de voturi pentru învestire.

Afirmațiile lui Băsescu îl vizează și pe premierul interimar Ilie Bolojan care a afirmat, miercuri, la B1 TV, că soluția la criza politică ar putea fi reprezentată de un guvern „de tranziție, tehnocrat”, care ar putea fi instalat în luna septembrie a acestui an.

El a propus „un guvern de tranziție, tehnocrat, care să asigure măsurile pe care România trebuie să le pună în practică în perioada următoare”. Bolojan crede că noul guvern ar putea fi instalat în luna septembrie, după începerea sesiunii ordinare a Parlamentului.