Traian Băsescu, despre rezultatele alegerilor din București: PSD-ul a ratat o ocazie extraordinară. Ce lider al partidului spune că a făcut „joc dublu” / Care crede că e cauza rezultatului slab al lui Drulă

Bucureștenii au dat o lecție și PSD, dar și USR, spune fostul președinte Traian Băsescu despre rezultatele alegerilor pentru Primăria Capitalei, cu Ciprian Ciucu dat câștigător. „Aș spune că domnul Băluță are rezultatul lui Grindeanu, iar domnul Drulă are rezultatul celor întâmplate la Ministerul Mediului”, afirmă Băsescu.

Ciprian Ciucu (PNL) a obținut 33% din voturile alegătorilor din București, în timp ce Daniel Băluță (PSD) are 26,1%, potrivit unui exit-poll realizat de CURS-Avangarde și transmis HotNews. Pe locul trei se situează Anca Alexandrescu, candidată independentă susținută de AUR, la alte șase procente în spatele lui Daniel Băluță.Cătălin Drulă (USR) înregistrează un scor sub așteptări, fiind cotat în exit-poll la 12,6%.

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat aceste rezultate la România TV, unde a spus că, până la urmă, PSD a pierdut „prin jocul murdar făcut de Grindeanu în coaliție”:

„Bucureștenii nu pot fi păcăliți de un șmecheraș care, pe de o parte, e de acord cu măsurile de austeritate, pe urmă iese și face declarații că nu e de acord.

Bucureștenii i-au dat o lecție și lui, dar și USR-ului. Să-l vezi pe domnul Drulă cu 12%, trebuie să te gândești la ce s-a întâmplat și la Salina Praid, și acum, cu 100.000 de cetățeni care nu au apă și faptul că, politic, nu a fost în măsură să recunoască responsabilitatea, pentru că, pur și simplu, respinge orice fel de responsabilitate.

Aș spune că domnul Băluță are rezultatul lui Grindeanu, iar domnul Drulă are rezultatul celor întâmplate la Ministerul Mediului și nerecunoscute”, a spus fostul președinte.

Fostul președinte mai crede că „PSD a ratat o ocazie mare din cauza lui Sorin Grindeanu”: „Aș spune că PSD-ul a ratat o ocazie extraordinară. Dacă Grindeanu nu ar fi făcut acest joc dublu, bucureștenii ar fi votat mai degrabă cu Băluță”.