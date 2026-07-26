Traian Băsescu ironizează conferința de presă organizată la MApN după prima dronă doborâtă și avertizează: „Urmează testul cu roiul!”

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că doborârea celor trei drone care au pătruns în spațiul aerian național în acest final de săptămână demonstrează că „România a făcut progrese”, însă, în opinia lui, modul de prezentare a cazului de către conducerea Armatei a fost unul disproporționat față de reușită în sine.

În mai puțin de 48 de ore, Armata Română a doborât trei drone care pătrunseseră în spațiul aerian național. Cel mai recent eveniment de acest gen a avut loc duminică dimineață, în zona Sulina–Chilia. Celelalte două aparate de zbor fuseseră doborâte în apropiere de Sfântu Gheorghe, sâmbătă, respectiv în apropiere de Padina, în județul Buzău, vineri.

Traian Băsescu: „Să vedem, urmează testul cu roiul!”

Fostul șef al statului a declarat, duminică, la Digi24, că rușii „testează capacitatea de ripostă” a României prin aceste incursiuni aeriene, „de asta au și venit în trei zile consecutive”, dar „de fiecare dată a fost un eșec al testului, să spunem, deci România a făcut progrese”.

„Pe de altă parte, una este să rezolvi problema cu o dronă și alta cu un roi. Practic, lupta cu drone nu se duce 1 la 1. Se duce cu roiuri, din care una, două scapă și lovesc ținta, deci lucrurile nu trebuie să ne facă să defilăm, «vai, ce eroi suntem!». Cred că în nicio țară nu s-a întâmplat așa, să iasă general cu patru stele, să facă conferințe de presă pentru o dronă, care în mod normal se dărâmă cu praștia”, a adăugat Traian Băsescu.

El a criticat și ceea ce a descris drept o abordare de tip „noi am reușit, italienii n-au reușit”, o referire la faptul că oficialii Armatei Române au precizat, în conferința de presă de vineri de la MApN, după doborârea primei drone, că Eurofighterele italiene au ratat ținta, înainte de a fi lovită de pilotul român de pe F-16.

„Nu îmi e străină cultura militară, dar nu mi-a plăcut deloc nici abordarea care a fost, «noi am reușit, italienii n-au reușit». Ce abordare e asta? În orice caz, cel care a coordonat activitatea și lovirea dronei în niciun caz n-a lăsat toate patru avioanele să meargă simultan la doborârea țintei. Bun, bine că a fost doborâtă și că am demonstrat că la una facem față. Să vedem, urmează testul cu roiul!”, a continuat fostul președinte.

Întrebat dacă el crede că urmează „testul cu roiul” de drone din partea Rusiei, Băsescu a răspuns: „Nu azi, nu mâine, dar nu exclud posibilitatea să vină”.

Ce a spus despre folosirea unei rachete pentru doborârea unei drone

Traian Băsescu a explicat că este de acord că „nu e în regulă din punct de vedere al resurselor să folosești rachete de pe un F-16 împotriva unei drone foarte ieftine”, dar a subliniat că „este foarte bine că au fost dărâmate dronele, indiferent care e costul în aer, că dacă ajunge la sol s-ar putea să fie infinit mai mare decât costul rachetei pe care a tras-o de pe avionul de luptă”.

„Dacă nu o lovește nimeni și cade pe o școală, pe o creșă, pe o rafinărie, pe un bloc, pagubele sunt mult mai mari decât racheta pe care a tras-o pilotul de pe F-16. Deci cred că abordarea corectă”, a mai declarat fostul președinte.