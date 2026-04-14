Traian Băsescu: „Peter Magyar păstrează aproape tot din politica lui Viktor Orban” / Ce a spus despre Kelemen Hunor și UDMR

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că raportarea la UE este cea care îl diferențiază pe actualul premier al Ungariei, Viktor Orban, de câștigătorul alegerilor de duminică, Peter Magyar, care deși vrea la rândul său „autonomie” în relația cu Bruxelles-ul, „măcar de dragul” fondurilor europene blocate „își va armoniza poziția cu poziția Uniunii Europene”.

Marți, într-o intervenție la B1 TV, Traian Băsescu a spus că Peter Magyar „păstrează aproape tot din politica lui Viktor Orban, mai puțin apropierea de Uniunea Europeană”.

„E vorba de circa 17 miliarde de euro, care se cuveneau Ungariei și sunt blocați, deci măcar de dragul celor 17 miliarde își va armoniza poziția cu poziția Uniunii Europene, dar Magyar rămâne un separatist, adică el vrea independență, vrea autonomie și doar banii să îi ia de la Uniunea Europeană”, a afirmat fostul președinte.

El a atras atenția că „liniile lui Orban le regăsim fără probleme în pozițiile lui Magyar”, care „nu este pentru trimitere de armament în Ucraina, nu este pentru accesul Ucrainei într-o formulă mai rapidă în Uniunea Europeană”.

Băsescu: „Multe lucruri care n-au fost curate în relația Viktor Orban – UDMR”

Întrebat despre viitorul actualei conduceri a UDMR după rezultatul alegerilor din Ungaria, în care Uniunea i-a susținut deschis pe Viktor Orban și partidul Fidesz, Traian Băsescu a spus: „Cred că e puțin important. Este problema lor”.

„Banii veniți de la guvernul maghiar va trebui să aibă grijă Kelemen Hunor dacă îi cere cineva înapoi sau nu, adică sunt multe lucruri care n-au fost curate în relația Viktor Orban cu UDMR, cu conducerea UDMR, și probabil că acum vor ieși la lumină”, a continuat fostul președinte.

„Relația cu China nu deranjează pe nimeni”

Referindu-se la perspectivele relației dintre Ungaria și China după schimbarea de putere de la Budapesta, Băsescu a spus că „relația cu China nu deranjează pe nimeni, pentru că toți au relații cu China”.

„De la Statele Unite, la Regatul Unit, la Franța, la Germania, toți au bune relații cu China (…). China este un membru al Consiliului de Securitate (al ONU, n.r.) și n-avem niciun motiv în toată istoria noastră să nu fim parteneri ai Chinei în comerț, în diverse acțiuni internaționale, mai ales că avem și premisa că, oricând avem nevoie, putem avea un vot favorabil al Chinei în Consiliul de Securitate”, a conchis fostul președinte Traian Băsescu.