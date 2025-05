Traian Băsescu, replică pentru Crin Antonescu: „Marioneta Varanului, susținută cu tenacitate de activiștii de la Antena 3” / Critici și pentru Ponta

Fostul președinte Traian Băsescu l-a acuzat pe Crin Antonescu, candidatul coaliției de guvernare, că este „Marioneta Varanului”, o aluzie la Dan Voiculescu, și susține că postul de televiziune Antena 3 „și-a adus echipa de specialiști în manipulare și măcelărire a adevărului” la dezbaterea prezidențială de miercuri seară.

Traian Băsescu a transmis „un drept la replică pentru candidatul Crin Antonescu”, joi, într-o postare pe Facebook, și a comparat și a comparat prestația jurnaliștilor din dezbaterile de la TVR de marți, respectiv Antena 3 de miercuri.

„Televiziunea publică a fost echidistantă, cu ziarişti competenţi (…). Antena 3 şi-a adus echipa de specialişti în manipulare şi măcelărire a adevărului. Mai bine de trei ore am asistat la un penibil efort, care în mintea lor se voia subtil, de susţinere a Marionetei voiculesciene care, după 10 ani de odihnă/şomaj, probabil urmare a neputinţei de a face ceva in viaţă, crede că i se cuvine locul de muncă/odihnă de la Cotroceni. Cred că biata Marionetă, susţinută cu tenacitate de activiştii de la Antena 3, are misiunea fundamentală să garanteze numiri în justiţie după indicaţiile Varanului. În rest, va fi «liber la odihnă şi relaxare»”, a scris Traian Băsescu în postare.

Fostul șef al statului l-a numit pe Crin Antonescu „Marioneta Varanului” și l-a criticat și pe Victor Ponta.

„Când nu se odihneşte, Marioneta Varanului are capacitatea să facă ţăndări statul de drept. A dovedit-o în 2012 când liderul USL (PSD – PNL) împreună cu «precinstitul şi mai nou evlaviosul» Ponta Victor Viorel, au spulberat toate instituţiile fundamentale ale Statului Român pentru ca Marioneta să se instaleze la Cotroceni. De aici a încercat să falsifice cvorumul legal de validare a referendumului din 2012 prin eliminarea diasporei din lista electorală”, a continuat Băsescu.

El susține că „a fost o aventură politică organizată şi condusă de cuplul Antonescu – Ponta, susţinută mediatic de trustful de presă voiculescian”, care „a anulat progresele din MCV şi implicit a amânat intrarea ţării în Schengen cu 12 ani”.

„Oare cât tupeu trebuie să ai ca după ce ai făcut ţăndări toate instituţiile fundamentale ale Statului Român prin organizarea unui «puci eşuat» în 2012 şi o «Marţe Neagră» în 2013, acţiuni respinse de toată comunitatea internaţională, să vrei ca susţinut de «propagandiştii prestatori» din televiziunile, radiourile şi ziarele voiculesciene, să vrei să devii Preşedintele României?”, a adăugat Trăian Băsescu.

Fostul președinte susține că Crin Antonescu și Victor Ponta „au acces doar în Balcani”, iar în SUA nu îi „nimeni decât pe bani şi numai la «petreceri cu ştaif» cum spunea un expert în diplomaţie”.

„Eu v-aş spune, vouă politicienilor, vouă «analiştilor şi jurnaliştilor prestatori» de la Antena 3 şi altora, să citiţi şi să încercaţi să înţelegeţi mesajul transmis de Ambasada SUA la Bucureşti. Nu este mesajul ambasadorului, este mesajul Departamentului de Stat. Nu vă jucaţi cu manipularea alegerilor şi implicit cu interesele României, de dragul unor infractori care încearcă să-şi pună preşedinte pentru a controla justiţia”, a mai declarat Traian Băsescu.