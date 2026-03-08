După ani de pauză, „tramvaiul corporatiștilor” revine în circulație de azi. Traseul liniei 5 a fost modificat

Circulația liniei 5, supranumit „tramvaiul corportiștilor”, va fi reluată duminică la prânz, după o lungă perioadă în care s-au făcut lucrări la calea de rulare.

Traseul tramvaiului care ajunge în nordul capitalei, laAeroportul Băneasa, a fost extins până în Pantelimon.

Care e traseul tramvaiului 5

„Linia 5 de tramvai va reveni în traseu începând de duminică, 8 martie 2026, de la ora 12:00, asigurând o legătură directă de transport între Nordul și Estul Capitalei. Având în vedere lucrările de reabilitare a căii de rulare a tramvaielor de pe Str. Paleologu, Str. Armand Călinescu și Str. Vasile Lascăr, linia 5 (pe care vor circula vehicule moderne, inclusiv tramvaie noi Astra Imperio Metropolitan) nu va mai putea ajunge la Piața Sfântul Gheorghe, ci va funcționa între terminalele Aeroport Băneasa și Pantelimon”, a informat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI).

Potrivit sursei citate, tramvaiele liniei 5 vor avea un interval de succedare de aproximativ 5-7 minute în zilele lucrătoare și de aproximativ 10 minute în zilele de weekend și sărbători legale.