Transformarea digitală a Europei se orchestrează și din România: Octavian Ichim, CEO Schwarz Digits, despre miza suveranității în era AI

Într-o eră în care datele au devenit noua infrastructură critică a lumii, Europa duce o luptă contra cronometru pentru a-și câștiga independența tehnologică. În centrul acestei transformări se află Schwarz Digits, compania de tehnologie a grupului care deține Lidl și Kaufland, o companie care accelerează investițiile în cloud suveran și inteligență artificială „made in Europe”. Dincolo de optimizarea a zeci de milioane de procese zilnice în retail și logistică, compania ridică un adevărat scut digital prin soluții de securitate cibernetică și infrastructură robustă. Octavian Ichim, CEO Schwarz Digits România, dezvăluie cum hub-ul din București care a evoluat spectaculos, de la consultanță și suport tehnic, la un centru strategic de inginerie software, proiectează acum viitorul suveranității digitale europene și de ce noul centru de date din Lübbenau reprezintă un punct de cotitură pentru siguranța datelor cetățenilor de pe întreg continentul.

Suveranitatea digitală este tot mai prezentă în discursul european. Cum o definiți și de ce este importantă pentru companii?

Octavian Ichim: Suveranitatea digitală reprezintă fundamentul independenței noastre strategice. Dacă Europa dorește cu adevărat să-și decidă singură viitorul digital, are nevoie de infrastructuri robuste, precum cele dezvoltate de Schwarz Digits. Însă suveranitatea nu se rezumă doar la centre de date și linii de cod; ea se construiește prin competențe locale, decizii asumate și o cultură organizațională care plasează cetățeanul în centrul tehnologiei.

Este esențial să înțelegem că, în prezent, o bună parte din infrastructura digitală europeană depinde de platforme controlate din afara UE, supuse unor legislații precum Cloud Act sau Patriot Act. Inovând aici, în Europa, într-un setup 100% compliant, eliminăm riscul ca datele critice să fie accesate ori restricționate de entități externe. Nu promovăm izolarea — avem parteneriate solide, inclusiv cu Google — dar ne asigurăm, prin arhitectura propusă, că fundamentul este unul european, oferind clienților noștri control deplin asupra locației datelor, a criptării acestora și a cadrului legal aplicabil.

Concret, cum se traduce acest angajament pentru suveranitate digitală în portofoliul de soluții al Schwarz?

Octavian Ichim: Rolul echipei noastre a depășit demult sfera aplicațiilor interne. Astăzi, sute de specialiști români din divizia IT a grupului Schwarz — care deține Lidl și Kaufland — construiesc efectiv „coloana vertebrală digitală” a Europei. Prin dezvoltarea platformelor de cloud, a soluțiilor de securitate cibernetică, de comunicare securizată și de inteligență artificială, precum și a sistemelor critice care susțin funcționarea continuă a magazinelor, fabricilor și fluxurilor masive de date, echipa din România contribuie la suveranitatea tehnologică a Europei.

Un pilon central al acestei strategii este soluția Google Workspace by STACKIT. Prin acest parteneriat strategic, aducem instrumentele globale de productivitate de la Google în ecosistemul nostru, dar cu o diferență critică: datele sunt gestionate sub control european, asigurând conformitatea deplină și suveranitatea de care clienții au nevoie.

În loc să depindă aproape exclusiv de platformele externe, continentul începe să își ridice propria infrastructură digitală, iar o parte esențială din această muncă se face în România, contribuind la extinderea paletei de produse și soluții software proiectate și dezvoltate pe continent. Acest lucru înseamnă că Europa câștigă autonomie, iar prin soluții precum STACKIT, XM Cyber, Wire, Aleph Alpha sau Workspace by STACKIT, datele cetățenilor rămân sub control european, ceea ce devine un avantaj competitiv uriaș.

Investiția în noul centru de date din Lübbenau este prezentată ca un proiect de referință. Ce schimbă el în peisajul infrastructurii digitale europene?

Octavian Ichim: Noul centru de date din Lübbenau este un pas important în direcția consolidării unei infrastructuri europene capabile să susțină următoarea generație de servicii digitale și modele de inteligență artificială. Este un centru de date gândit de la început pentru scală, eficiență energetică și sustenabilitate, alimentat cu energie verde și construit astfel încât să răspundă cerințelor actuale și viitoare de performanță. Pentru noi, nu este doar o investiție într-o clădire sau în echipamente, ci în fundația pe care se vor construi multe dintre soluțiile următorilor ani.

Prin acest proiect, Europa câștigă mai mult decât capacitate suplimentară de calcul; câștigă un instrument concret de suveranitate digitală. Infrastructura este operată în Europa, după standarde europene și este capabilă să susțină modele de AI și servicii cloud complexe, fără a compromite principiile de protecție a datelor și conformitate. În același timp, este un semnal clar că infrastructura de top nu este un privilegiu rezervat câtorva jucători globali, ci poate fi construită și aici, cu o abordare responsabilă și pe termen lung.

Să învățăm din experiența altora, însă pe de altă parte să folosim oportunitatea pentru a construi un model european responsabil: inovație competitivă, dar guvernată de reguli clare, transparență și protecția drepturilor cetățeanului. Această combinație poate deveni avantajul competitiv al Europei în următorul deceniu.

În plus, suveranitatea digitală înseamnă și suveranitate a competențelor. Dezvoltarea de competențe avansate în România și Europa este cel puțin la fel de importantă ca centrele de date.

Cum se diferențiază, din perspectiva dumneavoastră, infrastructură Schwarz Digits – inclusiv STACKIT – de ofertele hyperscalerilor globali?

Octavian Ichim: Diferența fundamentală rezidă în abordarea noastră față de om. La noi există un joc de cuvinte: scriem «Sitizen» cu S de la Schwarz. În multe modele globale, utilizatorul a devenit produsul, fiind împins de algoritmi în rolul de obiect. Noi vrem exact invers: să vorbim despre cetățeni și persoane.

Specificul european pe care ni-l asumăm înseamnă că suveranitatea este o chestiune de valori, nu doar de infrastructură. Față de hyperscaleri, oferim o alternativă unde controlul este total, transparența este deplină și unde etica și respectul pentru parteneriatele solide primează în fața eficienței brute sau a profitului imediat. Misiunea noastră este să punem la dispoziția pieței o alternativă europeană competitivă, capabilă să armonizeze performanța tehnologică de vârf cu standardele stricte de conformitate și nevoia de siguranță a datelor pentru partenerii noștri.

Open source este o alegere strategică – ne permite transparentizarea, interoperabilitatea, portabilitatea și continuitatea operațională, chiar și în scenarii geopolitice extreme. Modelul nostru pornind de la “clientul zero” arată că se poate inova pornind din industria reală, cu cerințe specifice unei infrastructuri critice. Vorbim de o infrastructură și de o arhitectură care funcționează astăzi pentru un business de aproximativ 180 de miliarde de euro.

Din perspectiva Schwarz Digits, care este rolul României în această strategie de infrastructură și servicii digitale suverane?

Octavian Ichim: Rolul României este unul foarte concret. România a încetat să mai fie un simplu centru de consultanță și suport. În urmă cu câțiva ani, aveam o echipă de 100 de oameni pentru soluții de retail; astăzi, vorbim despre un număr dublu de specialiști în București care construiesc infrastructură critică la nivel continental.

Sutele de specialiști de aici nu doar scriu cod, ci sunt arhitecții care garantează integritatea și securitatea fluxurilor de date pentru întregul grup, asigurând funcționarea non-stop a coloanei vertebrale a Lidl și Kaufland la nivel continental. Pentru țară, acest lucru înseamnă o poziționare strategică într-o rețea tehnologică de elită și joburi complexe, stabile, într-un moment de incertitudine pentru industria tech.

Ce direcții de dezvoltare și investiții vedeți pentru Schwarz Digits România în următorii ani?

Octavian Ichim: Direcția noastră este una de consolidare a rolului strategic pe care România îl are în ecosistemul digital european al grupului. Nu ne mai uităm doar la mentenanță, ci la o dezvoltare axată pe guvernanță și reziliență. Investițiile se vor concentra pe trei piloni unde echipa din București aduce o valoare adăugată critică:

Imunizarea infrastructurii prin Securitate Cibernetică Proactivă: Nu mai este suficient să reacționăm la amenințări. Investim masiv în dezvoltarea unor soluții precum XM Cyber, care permit organizațiilor să își vadă vulnerabilitățile prin ochii unui atacator înainte ca acesta să acționeze. Hub-ul din București va deveni un laborator de elită pentru tehnologii de securitate care să protejeze nu doar retailul, ci orice entitate europeană care refuză să-și lase datele la voia întâmplării. AI Suveran și „Human-Centric”: Vom accelera investițiile în Inteligență Artificială, dar într-un mod specific european. Direcția noastră este dezvoltarea unor modele de AI care să nu transforme omul într-un produs secundar al algoritmilor. Aici intervine conceptul de «Sitizen»: investim în sisteme unde controlul datelor de antrenare și al rezultatelor rămâne integral în UE. România va fi locul unde acești algoritmi sunt rafinați pentru a servi cetățeanul. Extinderea Cloud-ului Suveran STACKIT: România va continua să fie un contributor strategic pentru „motorul” din spatele platformei STACKIT. Următorii ani vor însemna o scalare a capacităților de procesare și o integrare mai profundă a soluțiilor de colaborare, precum Workspace by STACKIT. Vrem să oferim clienților europeni certitudinea că pot folosi cele mai avansate unelte digitale fără a se expune riscurilor de acces extern, precum cele generate de legislații non-UE (ex. Cloud Act).

Suveranitatea digitală nu este doar un concept geopolitic, este o decizie strategică de business. Blocare în folosirea exclusivă a unor hyperscaleri non-europeni poate deveni un risc major pentru companii.

În esență, investiția noastră în România este o investiție în reziliența Europei. Vom continua să atragem și să formăm specialiști care nu doar „știu meserie”, ci înțeleg miza geopolitică a muncii lor. România nu mai este doar o destinație de business; este locul unde construim un viitor în care tehnologia respectă cetățeanul și unde controlul rămâne acasă, în Europa.

Dincolo de zona tehnică, cum vedeți evoluția României ca piață pentru investiții în tehnologie în context european?

Octavian Ichim: România a depășit etapa în care era privită doar ca un rezervor de talente; astăzi este un partener strategic indispensabil în construcția unei infrastructuri europene reziliente. Vedem aici o maturitate tehnică capabilă să susțină proiecte cu impact geopolitic, însă pentru a rămâne în prima ligă a investițiilor de acest calibru, predictibilitatea este „moneda” cea mai de preț. Investitorii nu caută doar competențe, ci un orizont de timp stabil și o coerență a deciziilor care să le permită să construiască pe termen lung.

Dacă vom continua să investim în educație și în colaborare regională, România are toate șansele să devină parte a garanției de autonomie digitală a Europei. Pentru noi, Bucureștiul nu este doar o locație pe hartă, ci locul unde se generează siguranța datelor pentru milioane de cetățeni. Ne uităm la piața locală ca la o ancoră de stabilitate într-un ecosistem digital european care are nevoie, mai mult ca oricând, de soluții solide, etice și, mai ales, controlate local.

Să nu uităm că Europa are un ADN industrial aparte, o tradiție universitară, de inginerie puternică și un ecosistem matur în jurul infrastructurilor critice. Producție, logistică, retail, dar și servicii publice – administrație, guvernare, sănătate, transport, educație – sunt domenii în care inteligența artificială poate aduce rapid valoare reală, măsurabilă. Suveranitatea digitală înseamnă, printre altele, ca aceste date strategice să rămână sub jurisdicție europeană și să genereze valoare.

Suveranitatea digitală este despre alegerea de a ne decide propriul viitor tehnologic.

Articol susținut de Schwarz Digits