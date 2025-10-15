Tranzacție de 40 de miliarde de dolari pe piața infrastructurii AI. Un grup de giganți tech, inclusiv Nvidia, au cumpărat o companie americană

Logo-ul Nvidia, afișat pe ecranul unui telefon, în fața unui laptop. Fotografie ilustrativă, realizată la Cracovia, Polonia, pe 7 octombrie 2025. SURSA: Jakub Porzycki/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Un grup de companii din SUA, printre care giganții Nvidia, BlackRock și Microsoft, va achiziționa Aligned Data Centers, într-o tranzacție de aproximativ 40 miliarde de dolari, în cadrul unui efort pentru extinderea serviciilor de cloud de ultimă generație și infrastructura de inteligența artificială (AI), informează The Associated Press.

Demersul vine pe fondul unui val recent de tranzacții care implică dezvoltatori de inteligență artificială, ce investesc masiv în infrastructură – energie electrică, centre de date și alte resurse – pentru a susține tehnologiile AI în expansiune, notează Agerpres.

Luna trecută, OpenAI și Nvidia au anunțat un parteneriat de 100 miliarde de dolari, care va adăuga cel puțin 10 gigawați (GW) la puterea de calcul a centrelor de date.

Portofoliul Aligned Data Centers include 50 de campusuri și capacitate planificată și operațională de peste 5 gigawați, majoritatea SUA și America Latină.

Aligned va fi în continuare condusă de directorul general Andrew Schaap și își va păstra sediul central în Dallas.

Este prima tranzacție pentru consorțiul de investiții, numit „Artificial Intelligence Infrastructure Partnership” (AIP). Ținta inițială a fost de a mobiliza capital propriu de 30 miliarde de dolari, cu potențialul de a ajunge la 100 miliarde de dolari, inclusiv datoria.

Finalizarea tranzacției este așteptată în primul semestru din 2026.

În predeschiderea ședinței Bursei de la New York, acțiunile Nvidia au urcat cu peste 2%.