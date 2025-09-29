Tranzacție de 55 miliarde dolari pe piața jocurilor video. Compania faimoasă pentru titlurile FIFA și Battlefield are noi proprietari

Electronic Arts Inc a fost vândută unui grup de investitori privați, într-o tranzacție care evaluează compania la 55 de miliarde de dolari, scrie Bloomberg. Fondată în 1982, Electronic Arts este unul dintre cei mai mari dezvoltatori independenți de jocuri video din lume, faimos pentru jocuri precum FIFA, Battlefield și The Sims.

Electronic Arts are aproape 15.000 de angajați, cifra anuală de afaceri este de 7 miliarde dolari, iar profitul, de peste un miliard de dolari.

Reuters scris că oferta vine în contextul în care Electronic Arts se pregătește să lanseze mult așteptatul „Battlefield 6”, într-o industrie în care jucătorii rămân fideli titlurilor consacrate și ușor de recunoscut.

Agenția mai scrie că acest acord subliniază faptul că investitorii cu resurse financiare consistente pariază pe valoarea durabilă a francizelor de jocuri de succes, pe măsură ce industria își revine după un declin prelungit.

Este de așteptat ca tranzacția să fie oficial finalizată în primul trimestru al anului fiscal 2027

Consorțiul care cumpără EA include Silver Lake Management, fondul public de investiții al Arabiei Saudite și Affinity Partners (deținut de Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump).

Consorțiul a convenit să plătească 210 dolari pe acțiune pentru compania cu sediul în Redwood, California, potrivit unui comunicat remis luni. Suma reprezintă un plus de 25% față de prețul la care se tranzacționau acțiunile vineri.

Compania are o capitalizare de piață de 43 miliarde dolari, iar cea mai scăzută valoare din ultimul an a fost atinsă în ianuarie (30 miliarde dolari).

Trecerea la statutul de companie privată va elimina pentru EA presiunea raportărilor trimestriale și a cerințelor investitorilor. Punctul forte al EA în zona sportului oferă companiei fluxuri de venit previzibile, ceea ce atrage firmele de tip „private equity”.

În acest caz vorbim despre cea mai mare tranzacție de tip „leveraged buyout”. O astfel de tranzacție este o formă de achiziție a unei companii prin care cumpărătorul folosește o combinație de capital propriu și, mai ales, bani împrumutați pentru a finanța cumpărarea.

