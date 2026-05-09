Tranzacție în România. Gigantul Tenaris cumpără Artrom Steel Tubes, cel mai important producător român de țevi din oțel fără sudură

Gigantul multinațional Tenaris, listat la bursele din New York și Milano, cel mai mare producător din lume de conducte pentru forajul petrolier, cumpără Artrom Steel Tubes, cel mai important producător român de țevi din oțel fără sudură, deținătoarea și operatoarea uzinei de la Slatina și a oțelăriei de la Reșița, care însumează încasări anuale de circa 2 miliarde lei și peste 2.000 de angajați.

Compania este achiziționată de la GLGH Steel, LLC, subsidiară a fondului de investiții american Great Lakes Global Holdings (GLGH), din Chicago, Illinois, care abia achiziționase societatea românească, la începutul anului trecut, relevă datele analizate de Profit.ro.

În ianuarie 2025, acordul de cumpărare a fost încheiat între GLGH Steel și foștii proprietari sârbi ai Artrom. Fondatorul și Managing Partner GLGH, Adam Hitchcock, a fost director general la Guggenheim Partners, o firmă de consultanță și investiții cu peste 300 de miliarde de dolari în active gestionate la nivel mondial, raportând președintelui executiv.

