Tranzacție pentru plata datoriilor Euroins: Câți bani a obținut lichidatorul judiciar pe acțiunile deținute de asigurătorul în faliment la PAID

CITR, lichidatorul judiciar al Euroins, fostul lider RCA intrat în faliment, a vândut marți, prin licitație, pachetul de 5,5% din acțiunile pe care le deținea firma falimentară în cadrul PAID România, societatea care emite asigurările obligatorii pentru locuințe. Prețul de pornire al licitației a fost de peste 6,5 milioane de lei, pachetul de acțiuni fiind adjudecat cu peste 8,18 milioane de lei de către Omniasig VIG, asigurător care va deveni astfel un nou acționar al PAID, a precizat pentru HotNews.ro Alina Popa, directorul juridic al CITR.

„Momentan, aceste sume vor rămâne în patrimoniul companiei până la finalizarea lichidării patrimoniului societății”, a declarat Alina Popa.

Marți, 16 decembrie 2025, a avut loc licitația publică pentru vânzarea pachetului de 5,5% din acțiunile Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), deținut de Euroins România, societate aflată în procedură de faliment.

Licitația a fost organizată de lichidatorul judiciar CITR Filiala București SPRL, la sediul acestuia din București, în conformitate cu procedura insolvenței. Procesul de vânzare a fost anunțat public și a respectat dreptul de preempțiune al acționarilor existenți, conform actului constitutiv al PAID.

„Prețul de pornire al licitației a fost de 6.547.750 lei, iar prețul de adjudecare a fost de 8.184.687,50 lei, câștigătorul fiind OMNIASIG Vienna Insurance Group, care va deveni astfel un nou acționar al PAID”, a precizat pentru HotNews.ro Alina Popa, directorul juridic al CITR.

Omniasig are la dispoziție un termen de 7 zile pentru achitarea prețului de adjudecare.

„Pachetul vândut reprezintă ultima participație deținută de o societate de asigurări aflată în faliment în cadrul PAID”, a mai declarat pentru HotNews.ro oficialul CITR.

Păgubiții au de recuperat aproape 800 milioane de euro de la Euroins

Nouă oameni din fosta conducere a Euroins România, fostul lider RCA intrat în procedura de faliment în primăvara anului 2023, au fost chemați în instanță la sfârșitul lunii trecute, pentru a răspunde personal pentru pierderile suferite de creditori. Valoarea despăgubirilor cerute până acum în instanță de creditori – persoane fizice, firme și instituții – se ridică la aproape 4 miliarde de lei (circa 800 de milioane de euro), conform datelor obținute de HotNews.

Procesul a fost deschis de CITR, lichidatorul judiciar al Euroins România, care a transmis la solicitarea HotNews date din acest dosar.

Cine sunt acționarii PAID

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID România) Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID România) este societatea care emite polițele de asigurare obligatorie a locuințelor împotriva cutremurului, inundațiilor și alunecărilor de teren.

Proprietarii de locuințe din România sunt obligați prin lege să-și asigure casele împotriva a trei riscuri naturale: cutremur, inundații și alunecări de teren. Asigurarea costă 50 de lei pe an în cazul caselor din chirpici, pentru care poți primi maximum 50.000 de lei în caz de dezastru, respectiv 130 de lei pe an pentru casele mai rezistente, iar în baza asigurării poți primi o despăgubire de maximum 100.000 de lei dacă locuința e distrusă.

Amenzile pentru lipsa asigurării sunt între 100 de lei și 500 de lei, însă niciun primar nu și-a amendat cetățenii în mai bine de 15 ani de când a devenit operațional sistemul de asigurare obligatorie a locuințelor.

PAID a anunțat în luna septembrie din acest an că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat intrarea societăților Infinity Capital Investments și Gravity Capital Investments în acționariatul companiei, prin dobândirea unui pachet cumulat de 26% din capitalul social și din drepturile de vot.

Acționariatul PAID este format acum din opt companii de asigurare și două fonduri de investiții, respectiv: Groupama Asigurări (15%), Allianz-Țiriac (15%), Infinity Capital Investments (15%), Generali (11%), Gravity Capital Investments (11%), ABC Insurance (11%), Grawe (5,5%), Uniqa Asigurări (5,5%), Signal Iduna Asigurări (5,5%) și Euroins (5,5%), potrivit Termene.ro.