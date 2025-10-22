Tranziția de la Revisal la REGES Online devine mult mai simplăcu integrarea dezvoltată de Papervee

Implementarea REGES Online e cea mai importantă noutate din ultimii ani în domeniul HR. Schimbarea a venit cu noi provocări, dificultăți, dar și multe avantaje, iar Papervee susține companiile din România să treacă cu succes peste aceste obstacole și să valorifice noile oportunități.

Având deja vastă experiență în digitalizarea pontajului și a fluxurilor de resurse umane , echipa Papervee a dezvoltat o integrare directă cu REGES Online. Certificată oficial de Inspecția Muncii, soluția este deja disponibilă pentru 500+ companii care folosesc platforma Papervee în activitățile lor zilnice de HR.

Articol susținut de Papervee