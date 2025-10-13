Tranziția verde a României accelerează datorită biroului de biocombustibili Alkagesta

Peisajul energetic al României se schimbă și, odată cu el, și harta comerțului cu combustibili regenerabili din Europa.

Alkagesta, o companie internațională cu sediul în Malta, a anunțat luna aceasta extinderea operațiunilor sale din România pentru a include comerțul cu biodiesel sustenabil. Această mișcare poziționează România în centrul unei rețele regionale de energie regenerabilă aflată într-o creștere rapidă și reflectă o schimbare mai amplă: convergența securității energetice, a disciplinei ESG și a logisticii transfrontaliere pe una dintre cele mai strategice piețe din Europa de Est.

Industria biocombustibililor din România la un punct de inflexiune

În ultimii cinci ani, România a înregistrat progrese constante în alinierea la obiectivele climatice și energetice ale UE. Ponderea energiei regenerabile în consumul final de energie al țării a ajuns la 24,3% în 2024, în timp ce Planul național pentru energie și climă (NECP) al guvernului vizează 32% până în 2030 (Comisia Europeană, Tracker NECP, 2024).

Transportul rămâne însă punctul slab, fiind în continuare dependent de motorină și combustibili importați. Potrivit Eurostat, transportul rutier reprezintă aproape 24% din emisiile totale de CO₂ ale României (Eurostat, Emisiile de gaze cu efect de seră pe sectoare, 2024).

Prin urmare, lansarea biodieselului certificat EN 14214 (FAME 01) de către Alkagesta acoperă o lacună critică în materie de politici și infrastructură. Conform declarației companiei, vânzările pilot de biodiesel FAME 01 au fost deja finalizate în deplină conformitate cu reglementările europene și românești. Acest lucru marchează o schimbare tangibilă de la planificare la execuție în agenda României privind combustibilii regenerabili.

„România are poziția și resursele necesare pentru a deveni un centru regional de energie verde”, a declarat Orkhan Rustamov, CEO al Alkagesta, într-un anunț al companiei. „Prin intrarea pe această piață, ne propunem nu numai să furnizăm un combustibil mai curat, ci și să consolidăm rolul României în tranziția energetică a Europei.”

De ce este importantă România în tranziția energetică a Europei

Geografia rămâne cel mai puternic avantaj al României. Cu acces la Marea Neagră, coridorul Dunării și fonduri de decarbonizare susținute de UE care depășesc 1,5 miliarde de euro, țara se află pe o axă logistică naturală care leagă Europa Centrală, Balcanii și Marea Mediterană (Comisia Europeană, Fonduri de coeziune 2024).

Această poziție o face ideală pentru operațiuni de stocare, amestecare și export de biocombustibili. Expansiunea Alkagesta valorifică tocmai acest lucru: integrarea României într-o rețea comercială care conectează deja furnizori mediteraneeni, central-asiatici și nord-africani cu piețele finale europene.

Pentru România, care importă o cantitate semnificativă de combustibilii rafinați, fluxurile de biodiesel certificat adaugă nu doar molecule mai curate, ci și flexibilitate strategică.

Combustibilii sustenabili amestecați la nivel local pot atenua întreruperile de aprovizionare și pot acoperi riscul geopolitic, mai ales în contextul în care UE renunță treptat la derivatele petroliere rusești (Reuters, 2023).

Conformitatea ca infrastructură competitivă

Alkagesta operează în conformitate cu sistemul de Certificare Internațională a Sustenabilității și a Emisiilor de Carbon (ISCC EU), asigurând transparența completă și trasabilitatea fiecărei încărcături (ISCC System, 2025).

Pe o piață care a fost mereu vulnerabilă la comerțul informal și la supravegherea slabă, modelul de guvernanță al companiei reprezintă o îmbunătățire structurală.

Toate activitățile sunt conforme cu RED III, cea mai recentă Directivă a UE privind energia regenerabilă, care stabilește criterii mai stricte de sustenabilitate pentru materiile prime și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (Comisia Europeană, RED III, 2023).

La nivel intern, Alkagesta aplică instrumente de conformitate de nivel bancar:

World-Check și Seasearcher pentru screeningul contrapartidelor și navelor;

PurpleTrac pentru sancțiuni live și monitorizarea riscurilor;

Audituri ESG trimestriale pentru verificarea raportării amprentei de carbon.

Numai în 2024, compania a verificat 285 de nave și 131 de contrapartide, efectuând 20 de evaluări la fața locului, ca parte a politicii sale de aprovizionare responsabilă (Raportul ESG Alkagesta, 2024). Aceste sisteme, care sunt obișnuite în Geneva sau Londra, intră acum în ecosistemul comercial românesc datorită prezenței Alkagesta.

Logistică: transformarea geografiei în capabilitate

Potențialul României ca centru de combustibili regenerabili depinde atât de logistică, cât și de politică. Rețeaua globală Alkagesta include peste 700.000 m³ de capacitate de stocare în Europa și Asia, completată de parteneriate dedicate de transport maritim și terminale (Profilul companiei Alkagesta, 2025). În regiunea Mării Negre, compania intenționează să integreze infrastructura locală în această rețea, optimizând fluxurile între Constanța, porturile interioare de pe Dunăre și cumpărătorii din Europa Centrală.

O astfel de integrare verticală, de la aprovizionarea certificată până la gestionarea terminalelor, poate scurta lanțurile de aprovizionare, reduce costurile de demorare și spori fiabilitatea. Toate acestea sunt cruciale pentru piețele de biocombustibili unde marjele sunt reduse, iar întârzierile de certificare sunt costisitoare (Biofuels International, 2024).

Raportul ESG din 2024 al companiei menționează că optimizarea logisticii și gestionarea riscurilor sunt esențiale pentru strategia sa de decarbonizare. Prin standardizarea documentației de sustenabilitate și utilizarea monitorizării digitale pentru trasabilitatea mărfurilor, Alkagesta transformă în mod eficient conformitatea în infrastructură, aceasta fiind o bază pe care România își poate clădi credibilitatea regională.

Securitate energetică prin ESG

Piața emergentă de biocombustibil pune preț pe transparență, contabilitatea emisiilor și guvernanță. Provocarea României este de a-și îndeplini obiectivele în materie de transport regenerabil fără a sacrifica fiabilitatea sau încrederea în reglementări.

Sosirea companiei Alkagesta ajută la acoperirea acestui decalaj. Aceasta aduce cu ea un cadru de referință ESG verificat, ceea ce face ca afirmațiile privind sustenabilitatea să fie măsurabile și verificabile.

Contabilitatea corporativă a emisiilor de carbon, care a stabilit în 2024 o valoare de referință de 8.178 de tone de CO₂ echivalent (Scope 1), se va extinde acum la operațiunile locale. Acest lucru este o premieră pentru mulți actori din sectorul energetic românesc. Această abordare bazată pe date se aliniază la Directiva Comisiei Europene privind raportarea sustenabilității corporative (CSRD), care va face în curând obligatorie raportarea ESG pentru companiile mari (Comisia Europeană, CSRD, 2023).

Stabilirea unui nou standard de referință pe piață

Piața de biocombustibil din România rămâne fragmentată, doar câțiva producători locali (cum ar fi EXPUR și Biofarm) având o capacitate certificată (Expur România, 2024). Prin introducerea fluxurilor comerciale auditabile, certificate ISCC, Alkagesta ar putea convinge operatorii existenți să îmbunătățească standardele de sustenabilitate și documentare.

În același timp, guvernanța companiei legată de ESG oferă un ghid pentru autoritățile de reglementare care doresc să profesionalizeze sectorul combustibililor regenerabili:

Audit integrat și gestionarea riscurilor;

Divulgarea publică a amprentei de carbon;

Alinierea la criteriile taxonomiei UE pentru finanțare sustenabilă (Banca Europeană de Investiții, 2024).

Aceste instrumente, care sunt deja un standard în Europa de Vest, pot modela acum felul în care România concepe următoarea fază a politicii sale de decarbonizare.

De la conformitate la competitivitate

De la înființarea sa în 2018, Alkagesta s-a extins în 42 de țări, a încheiat parteneriate cu 28 de bănci internaționale și a gestionat anual peste 7 milioane de tone metrice de mărfuri (Profilul companiei Alkagesta, 2025).

Modelul său disciplinat de creștere, care combină profitabilitatea cu responsabilitatea, este din ce în ce mai mult ceea ce investitorii și instituțiile așteaptă de la companiile energetice.

Pentru România, parteneriatul oferă un cadru pentru o extindere responsabilă, permițând dezvoltarea unei economii bazate pe combustibil regenerabil care respectă standardele UE și care atrage în același timp investiții globale. Pe măsură ce tranziția energetică accelerează, astfel de cadre de referință se pot dovedi mai valoroase decât orice proiect individual.

În principiu, biroul de biocombustibili Alkagesta din România nu este doar o expansiune comercială, ci este și un test pentru a vedea dacă disciplina ESG poate redefini modul în care Europa de Est se integrează în economia cu emisii reduse de carbon.

Dacă va avea succes, aceleași principii care au generat încredere în Geneva și Malta ar putea face în curând din Constanța un nume sinonim cu fluxurile certificate, conforme și transparente de combustibil verde.

Articol susținut de Alkagesta