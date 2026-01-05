Trasee montane închise în județul Argeș, anunță Salvamont. Locul în care zăpada a atins un metru

Salvamont Argeș a emis o avertizare, luni seară, și a anunțat că sunt închise toate traseele turistice din zona montană a județului care urcă spre traseele de creastă sau traseele de creastă propriu-zise ale munților Făgăraș, Piatra Craiului, Leaota și masivul Iezer-Păpușa.

La Bâlea Lac, zăpada a atins un metru.

„În acest moment, stratul de zăpadă măsoară 100 de centimetri în sectorul Bâlea Lac-Cota 2000 Transfăgărășan. Temperaturile în zona de creastă se vor menține foarte scăzute, vizibilitatea este redusă”, a declarat Salvamont Argeș.

Salvamontiștii spun că la altitudini de peste 1.800 de metri „în următoarele zile se vor semnala ninsori consistente, care vor crește local stratul cu peste 20 cm și izolat chiar mai mult”.

„Vântul puternic din ultimele zile a depus zăpada ușoară, de tip pulver, în zonele adăpostite în depozite consistente, iar în special în apropierea crestelor s-au format numeroase plăci de vânt la suprafață. În profunzime se întâlnește un strat de cristale tip cupă, cu care straturile de zăpadă recentă au aderență scăzută și peste care pot aluneca cu ușurință. Deasupra solului regăsim un strat întărit”, se mai arată în comunicat.

Salvamont Argeș spune că „în partea superioară a zăpezii vom întâlni un strat cu rezistență scăzută și cu aderență slabă la stratul inferior, ce va depăși pe alocuri 40-50 cm”.

„Pe pantele înclinate, va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și chiar mari, care să angreneze zăpada recentă sau plăcile de vânt formate în zona crestelor, atât spontan, dar mai ales la suprasarcini – RISC MARE 4”, mai notează Salvamont Argeș.

„Ninsori importante” și la altitudini mai mici

Salvamont Argeș spune că la altitudini de sub 1.800 de metri „zăpada are dimensiuni relativ scăzute, dar sunt așteptate ninsori importante în următorul interval, care vor depune local 10-20 cm de zăpadă”.

„Vor fi posibile unele curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni la altitudini de 1500-1800 m – RISC MODERAT 2”, se arată în comunicat.

Salvamontiștii au explicat că „linia potecilor traseelor marcate nu este vizibilă din cauza zăpezii, punând probleme de orientare și de siguranță”, iar „în mai multe zone sunt prezente cornise mari orientate spre est, care se pot rupe sub greutatea alpinistilor sau chiar sub propria greutate”.

„În aceste condiții, toate traseele turistice din zona montană a județului Argeș care urcă spre traseele de creastă sau traseele de creastă propriu-zise ale munților Făgăraș, Piatra Craiului, Leaota și masivul Iezer- Păpușa integral, sunt închise”, a precizat Salvamont Argeș.

„În caz de nevoie, turiștii aflați în dificultate, trebuie să sune la Dispeceratul Național Salvamont, folosind sintagma 0salvamont adică 0725826668 sau la numărul de urgență 112. Deasemenea, de la Dispeceratul Național Salvamont, pot fi cerute și informatii privitoare la starea traseelor turistice”, au mai declarat salvamontiștii.