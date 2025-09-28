Sari direct la conținut
B365.ro

Traumele unui cartier al contrastelor. Calea Moșilor, străvechea inimă a negoțului din București, și degradarea ei continuă

  • B365.ro
HotNews.ro
Traumele unui cartier al contrastelor. Calea Moșilor, străvechea inimă a negoțului din București, și degradarea ei continuă

Calea Moșilor – vechiull Pod al Târgului din Afară, cândva arteră prin excelență negustorească, conține un segment vechi, care începe din strada Bărăției și se termină în Bulevardul Carol I și care este definit de anunțul-verdict “Atenție, pericol de prăbușire”, și altul socialist, cuprins între intersecția bd. Carol / Calea Moșilor și Piața Obor.

Cartierul Moșilor se confundă cu Calea Moșilor și străzile sale adiacente, drumul în jurul căruia a înflorit o parte însemnată din vechiul București, artera care a coagulat bresle și negustori, precupeți și meseriași de toate etniile și specializările.

În anul 1906, Calea Moșilor era una dintre cele mai lungi artere bucureștene, cu o lungime de aproape 2 kilometri și jumătate.

Până în anii ’70, cartierul Moșilor și-a păstrat aspectul comercial, printre case negustorești aflându-se magazine și ateliere ce luaseră locul fostelor hanuri, cârciumi și prăvălii.

De-a lungul timpului, calea Moșilor și-a păstrat traseul inițial, însă sistematizarea din timpul regimului comunist i-a schimbat radical identitatea.

B365.ro reface, cu documente și imagini, vechiul drum al negoțului din București, acum probabil unul dintre cele mai fragile și contrastante locuri din oraș.

Oameni FericițiMedici Buni MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro