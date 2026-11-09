„Trebuie să te descurci cu ce ai”. O echipă de tineri români a dezvoltat 8 prototipuri de proteză robotică într-o sufragerie și acum vrea să strângă 600.000 EUR finanțare

Patru tineri au dezvoltat într-o sufragerie o proteză robotică de mână care poate fi folosită și de oamenii care au nevoie, și în aplicații profesionale, cum ar fi controlul de la distanță pentru acces în medii nesigure, idee de afacere pentru care vor să strângă 600.000 EUR în total, într-o rundă de finanțare de tip pre-seed. StartupCafe.ro a vorbit cu unul dintre fondatori, prezent ca speaker la o conferință de tehnologie, despre povestea startup-ului, greutățile întâmpinate și perspectivele lor de viitor.

Citește mai departe pe StartupCafe…