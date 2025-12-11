Trecerea Ungariei la un regim prezidențial, negată de guvernul Orban. „Rutina obișnuită de știri false a stângii”

Purtătorul de cuvânt al guvernului ungar a negat joi o ştire din presă conform căreia prim-ministrul Viktor Orban ar fi pe cale să introducă un sistem prezidenţial, relatează Reuters. El a făcut acest comentariu pe reţeaua X după ce Bloomberg a relatat că Orban explorează această opţiune în perspectiva alegerilor care probabil vor avea loc în aprilie 2026.

Citând o sursă informată care a dorit să i se păstreze anonimatul, Bloomberg a scris că Orban examinează cum să-şi menţină controlul asupra Ungariei indiferent de rezultatul alegerilor şi are în vedere ideea de a prelua preşedinţia şi de a rescrie legi pentru a o transforma în cea mai puternică funcţie a Ungariei.

Din 1990, Ungaria este o democraţie parlamentară, iar rolul preşedintelui este în mare parte ceremonial, notează Reuters.

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Zoltan Kovacs, a negat existenţa unui plan de schimbare a sistemului. „Să fie clar: a lansa această idee iar şi iar nu este nimic mai mult decât rutina obişnuită de ştiri false a stângii”, a reacţionat Kovacs pe X.

Viktor Orban este la putere din 2010. În condiţiile în care economia stagnează de trei ani, premierul se confruntă cu o bătălie electorală dură împotriva contracandidatului său din opoziţie, Peter Magyar, şi a partidului său de centru-dreapta Tisza, care conduce în majoritatea sondajelor în faţa Fidesz, partidul lui Orban.

Pentru a introduce un sistem prezidenţial, Constituţia Ungariei ar trebui modificată. Acest lucru este posibil doar cu o majoritate de două treimi în parlament, majoritate pe care Orban o deţine acum.

Într-un interviu acordat canalului privat ATV luna trecută, Orban a declarat că a luat în considerare opţiunea trecerii la un sistem prezidenţial de fiecare dată când partidul său a câştigat alegerile începând din 2010 şi a decis întotdeauna împotrivă.