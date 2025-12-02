Treci la nivelul următor: adevărata motivație din spatele migrării site-urilor în 2025 

La Stup găsești tot ce ai nevoie dacă vrei să începi sau să crești o afacere: o comunitate de peste 38.957 de membri, evenimente gratuite unde poți învăța despre schimbări fiscal, digital marketing, vânzări și multe altele și peste 20 de parteneri cu servicii la preț preferential pentru comunitatea Stup. Astăzi povestim cu echipa Hosterion powered by cyber_Folks, partenerul Stup care îți oferă servicii complete de găzduire și domenii pentru o prezența stabilă și sigură în mediul online. Și dacă vrei să afli mai multe despre Stup, intră aici.

Diminețile antreprenorilor din online seamănă între ele. Deschizi laptopul, îți torni cafeaua, îți verifici comenzile, te uiți la trafic și totul pare, pentru câteva secunde, în echilibru. Apoi deschizi site-ul și simți un mic nod în stomac: încă o dată se încarcă prea greu. Îl reîncarci. Merge. Apoi nu mai merge. Și, odată cu el, se clatină și încrederea ta că infrastructura pe care stă businessul tău mai poate duce un an, o lună, o campanie.

Ce simți tu dimineața asta nu este doar frustrarea unui om care încearcă să-și facă treaba. Este simptomul unei piețe întregi.

Un studiu realizat de cyber_Folks România arată că aproape jumătate dintre oamenii care dețin site-uri sau magazine online au făcut deja pasul spre un alt furnizor de hosting, iar aproape 40% ar face-o imediat dacă ar găsi totul într-un singur loc: domeniu, hosting, certificat SSL, back-up zilnic, suport tehnic uman.

Servicii complete.

Utilizatorul român s-a schimbat. S-a maturizat. A devenit mai atent, mai exigent, mai puțin dispus să accepte scuze și întârzieri. Așa cum spune și Adrian Chiruță, CEO Hosterion, „Utilizatorii nu mai acceptă compromisuri între preț și performanță. Vor viteză, stabilitate și suport uman real. Piața trece printr-o etapă de consolidare accelerată, iar furnizorii care nu se adaptează pierd teren.”

Într-o lume în care comerțul online crește cu o viteză amețitoare, iar cerințele consumatorilor cresc odată cu el, hostingul nu mai este o alegere tehnică. Este o alegere de business. Una care îți poate afecta vânzările, reputația, relația cu clienții și, uneori, chiar și somnul.

Când hostingul te încetinește, începi să înțelegi ce înseamnă cu adevărat viteza

Pe hârtie, viteza pare un concept sec, ceva ce ține de milisecunde și diagrame tehnice. Dar în realitate, viteza este emoție. Este diferența dintre cine rămâne pe site și cine se ridică de la masă fără să comande. Studiile internaționale sunt dure și clare: aproape jumătate dintre utilizatori se așteaptă ca un site să apară în maximum două secunde. O jumătate. Dacă treci de trei secunde, ai pierdut deja peste jumătate dintre vizitatori. Dacă vinzi online, asta nu înseamnă doar câteva clickuri în minus. Înseamnă bani pierduți și oportunități risipite.

Și fiecare secundă în plus se simte. Pe tine, antreprenor cu website sau magazin online, te apasă și te stresează, iar pentru potențialii tăi clienți, orice secundă în plus face diferența dintre un coș abandonat și o comandă plasată.

Migrarea site-ului: nu o listă de pași, ci o tranziție care seamănă cu mutarea într-o casă nouă

Poate cea mai simplă analogie este aceasta: mutarea într-o casă nouă.

Nu te muți pentru că îți place să cari cutii. Te muți pentru că locul în care ești nu te mai reprezintă, nu te mai protejează, nu îți mai dă spațiu să crești.

Ai nevoie de un loc unde podeaua nu scârțâie, unde geamurile nu curg, unde vecinii nu trântesc ușa de fiecare dată când ai o întâlnire importantă. Ai nevoie de un spațiu care să îți ofere liniștea să te concentrezi pe strategii de dezvoltare a afacerii.

În lumea digitală, „vecinii gălăgioși” sunt resursele împărțite prost, serverele suprasolicitate, hostingurile low-cost care trag toată strada în jos. Când îți muți site-ul, iei cu tine tot: fișiere, baze de date, produse, comenzi, e-mailuri. Le ambalezi, le protejezi, le verifici, le așezi din nou.

Și, exact ca în viața reală, nu vrei să dormi câteva nopți „pe hol” — între două case. Adică nu vrei downtime.

Migrarea ca intervenție delicată: uneori seamănă mai mult cu o operație decât cu o mutare

Dacă mutarea este o metaforă utilă pentru a înțelege procesul, există o altă analogie care surprinde mai bine tensiunea din spate: migrarea unui site este o intervenție pe o inimă digitală.

Chiar dacă totul pare stabil la suprafață, în interior ai sisteme care respiră, bătăi regulate — baza de date, comenzile, istoricul clienților, fluxurile de email, SEO-ul acumulat în ani. O mișcare greșită și ritmul se poate destabiliza.

De aceea, migrarea trebuie făcută cu grijă. Cu cineva care știe exact ce face. Cu cineva care ți-a pus deja în scenă „sala de operație” înainte să înceapă intervenția: servere NVMe rapide, un sistem de backup pregătit, un certificat SSL comercial activ, protecție Imunify360 permanentă, un IP dedicat dacă este nevoie, monitorizare continuă.

E o operație, dar una în care pacientul nu ar trebui să simtă nimic.

De ce migrează oamenii în realitate: dincolo de teorii

De-a lungul ultimilor ani, am văzut același tip de confesiuni în comunități, pe Reddit, în grupuri de antreprenori. Oameni care nu mai suportă să vadă site-uri căzând noaptea. Oameni care povestesc cum au pierdut o zi întreagă de campanie pentru că hostingul lor nu a răspuns în timp. Oameni care se tem că dacă fac un update la WordPress n-o să-i ajute nimeni dacă ceva se strică.

Toate aceste voci adaugă contexte extrem de umane peste cifrele pe care le cunoaștem deja din studii. Peste 70% dintre utilizatori pun siguranța și performanța în topul criteriilor lor. Prețul vine abia pe locul secund. Pentru prima dată în România, calitatea infrastructurii bate costul serviciului.

Migrarea nu vine din capriciu.

Vine dintr-o acumulare de frustrări mici care, în ansamblu, devin imposibil de ignorat.

Cum ar trebui să se simtă o migrare făcută de profesioniști

O migrare bună nu arată spectaculos. Nu produce artificii. Nu produce panică. O migrare bună se simte ca o dimineață în care totul e exact la locul său, dar puțin mai bine.

Serverul este mai rapid, paginile site-ului tău se încarcă instant, checkout-ul pare mai fluid, formularele trimit mai repede confirmări. Nici nu-ți dai seama că s-a întâmplat ceva, decât atunci când observi liniștea pe care n-ai mai simțit-o demult.

Asta se întâmplă când ai un furnizor care configurează totul înainte să pună site-ul live, care îți verifică structura linkurilor, care monitorizează ore întregi după migrare și care, cel mai important, îți răspunde când ai nevoie. Chiar și la 3 dimineața.

Această liniște este semnul unei migrări către servicii de calitate, precum cele oferite de Hosterion. Iar liniștea pe care o capeți îți permite să-ți investești timpul mai eficient, să te concentrezi pe alte aspecte.

Unde se poziționează cyber_Folks în această poveste

După achiziția de către cyber_Folks, Hosterion nu doar că și-a păstrat reputația de furnizor solid, ci a câștigat acces la o infrastructură mult mai mare și mai modernă. Integrarea în ecosistemul cyber_Folks a însemnat pentru Hosterion și ai săi peste 13.000 de clienți, resurse suplimentare pentru scalare.

Acest lucru nu este doar un detaliu tehnic. Pentru clienții Hosterion, este un semnal clar că pot continua să crească pe o infrastructură care se extinde și se îmbunătățește constant.

Hosterion beneficiază acum de investițiile masive făcute de cyber_Folks în ultimii ani — o creștere constantă a veniturilor între 2022 și 2024 și estimări pozitive pentru 2025 — ceea ce se traduce, pentru clienți, într-o platformă stabilă, scalabilă și pregătită pentru trafic din ce în ce mai mare.

Clienții Hosterion sunt parte dintr-o comunitate de peste 50.000 de afaceri din România care se dezvoltă pe această infrastructură. Iar investițiile nu se opresc aici.

În 2024, ecosistemul extins din care face parte Hosterion s-a consolidat printr-un serviciu premium de Disaster Recovery, primit cu interes major, mai ales din partea companiilor mari care nu își mai permit dependența de un singur furnizor. Incidentul global Cloudflare din 18 noiembrie 2025 a confirmat această nevoie: afacerile cu back-up în altă locație au avut downtime minim, revenind online în câteva minute.

În 2025, clienții Hosterion au câștigat acces și la găzduirea web cu NVMe boost, un serviciu creat pentru viteză maximă datorită stocării NVMe și LSCache. Pachetele includ Imunify360, certificat SSL comercial, suport tehnic cu prioritate și IP dedicat.

Back-up-ul zilnic și automat este parte din normalitatea pe care clienții Hosterion o primesc în urma integrării cu infrastructura cyber_Folks.

Într-o piață în care încrederea și consistența contează enorm, Hosterion se află acum într-o poziție privilegiată: beneficiază de resursele unui grup mare, dar păstrează experiența, cultura și relația apropiată cu clienții care i-au fost alături în toți acești ani.

Migrarea nu este o aventură tehnică. Este un pas firesc de business.

Mulți oameni amână migrarea din teama de necunoscut, erori, haos. Dar dacă privești cu atenție, migrarea nu este o aventură. Este o maturizare. Este momentul în care spui: „E timpul să cresc într-un loc mai potrivit”.

Piața și utilizatorii au ajuns acolo deja. Un furnizor modern, matur și serios, ca Hosterion, este pregătit să te ducă acolo fără să simți zgâlțâituri.

Important este să înțelegi că migrarea nu este o ruptură, ci o tranziție spre ceva mai bun, mai stabil, mai sigur.

Iar când faci trecerea într-un loc în care viteza este maximă, suportul este uman, rapid, prietenos, disponibil 24/7 pe mai multe canale, iar infrastructura este modernă, îți dai seama cât de mult ai tolerat înainte. Și cât de bine e să nu o mai faci.

