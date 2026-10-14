Trecutul propunerii de ministru al Internelor. Condamnat penal definitiv la șase luni de închisoare cu suspendare, între timp reabilitat

Marian Neacșu va fi singurul vicepremier al guvernului Luca Niculescu și va prelua și portofoliul de la Ministerul Afacerilor Interne, potrivit listei anunțate de PSD. El a mai fost vicepremier și în guvernul Bolojan și a fost co-autor al moțiunii de cenzură care a dărâmat guvernul, alături de Petrișor Peiu de la AUR.

În vârstă de 62 de ani, Neacșu a fost secretar general al Guvernului în perioada 2021–2023, în mandatul lui Nicolae Ciucă, și viceprim-ministru al României între 2023 și 2026, în guvernările Ciolacu și Bolojan.

Condamnarea penală

Neacșu a fost deputat PSD de Ialomița între 2008-2016. Nu a mai putut însă candida pentru un nou mandat, pentru că, în februarie 2016, a fost condamnat definitiv la 6 luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, pe motiv că și-a angajat fiica la biroul parlamentar. Între timp, el a fost reabilitat.

De altfel, după demisia fostului vicepremier Dragoș Anastasiu care a recunoscut în fața procurorilor că a oferit mită, președintele PSD Sorin Grindeanu a fost întrebat despre condamnarea lui Neacșu și prezența sa în guvern.

„Sunt lucruri, și pentru presă, care nu sunt noi. Sunt lucruri despre care se știe, despre care s-a discutat, cele legate de Marian Neacșu. A existat această reabilitare. Dacă-mi aduc bine aminte, cred că au fost zeci de parlamentari în aceeași situație, urmare a unei decizii, în care se spunea că ai voie să faci lucruri de acest tip. Între timp, justiția a dat această sentință. Sunt lucruri cunoscute. Lucruri care au fost și în Guvernele anterioare – Ciucă, Ciolacu 1 și 2. Nu s-a aflat despre Marian Neacșu peste noapte”, a declarat Sorin Grindeanu în 28 iulie 2025.

Exclus din PSD de Liviu Dragnea

Marian Neacșu, la un moment dat secretar general al PSD în timpul președinției lui Liviu Dragnea, a fost exclus din partid în noiembrie 2018, ca urmare a puciului încercat împotriva lui Dragnea, fiind unul dintre inițiatorii scrisorii nemulțumiților care cereau demisia acestuia din fruntea partidului.

Ulterior, în februarie 2019, Neacșu s-a înscris în partidul lui Victor Ponta, Pro România, pentru care a condus campania pentru alegerile europarlamentare.

Neacșu spunea la vremea respectivă, într-un mesaj postat pe Facebook, că nu i-a fost ușor să plece din PSD, după mai bine de 20 de ani.

El le transmitea atunci celor care „se vor grăbi” să catalogheze gestul său drept „un act de trădare” că înainte de a face acest pas a parcurs toate căile statutare în interiorul partidului.

„Din păcate însă, de o bună bucată de vreme, orice dezbatere de idei în PSD a fost suprimată, iar oricine are curajul să se opună ideilor Liderului Maxim este minimalizat, ridiculizat, calomniat și, în cele din urmă, anihilat din punct de vedere politic. Cu tot regretul pentru mulți dintre colegii cu care am dus, umăr la umăr, importante lupte politice de-a lungul acestor ani, nu mai pot fi părtaș la așa ceva”, afirma fostul secretar general al PSD.

Ajuns la ANRE cu susținerea PSD

În iunie 2019, Neacșu a fost votat în Parlament vicepreședinte ANRE, arbitrul pieței Energiei. PSD l-a susținut atunci și votat pentru această funcție.

De altfel, singura tangență a lui Neacșu cu domeniul energetic a fost un job part-time de consilier în cadrul Cabinetului preşedintelui ANRE, Dumitru Chiriță, în 2017.

Atunci, întrebați de HotNews care sunt atribuțiile lui Marian Neacșu, reprezentanții ANRE au răspuns că „asigură asistenţă în activitatea Preşedintelui ANRE în relaţia cu Parlamentul României, Guvern şi alte autorităţi publice centrale şi locale”. Neacșu a fost angajat cu un nr. de 4 ore/zi, pe o perioadă determinată, potrivit ANRE.

Studii și alte funcții ocupate

Potrivit CV-ului publicat pe site-ul Camerei Deputaților, Neacșu a terminat Facultatea de Studii Economice de la Craiova în 1982 și are un master în domenul „Studii de Securitate și Apărare”, din anul 2013, la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir.

A mai făcut și cursurile “Tehnici superioare de nutriţie a animalelor” „Formularea reţetelor de furajare asistată de calculator”.

A fost vicepreședinte al Camerei Deputaților și apoi chestor.