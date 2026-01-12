Trei alerte meteo, emise acum. Temperaturile coboară sub -19 grade. Ce anunță meteorologii pentru zilele care urmează

Toată țara se va afla până mâine dimineață, la ora 10.00, sub alertă cod galben de ger, cele mai scăzute temperaturi urmând să se înregistreze în Transilvania și în zonele de munte. Potrivit meteorologilor, vremea va continua să fie deosebit de rece până pe 14 ianuarie, când sunt în vigoare mai multe alerte cod galben.

Prima alertă cod galben de ger a intrat în vigoare de la ora 10:00 și este valabilă în cursul acestei zile, până la ora 20:00. Vizate sunt județe din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, precum și zona de munte, unde se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute, în general de -8…-6 grade și izolat ger cu temperaturi în jurul a -10 grade.

Codul galben de ger valabil între 12 ianuarie, ora 10:00 – 12 ianuarie, ora 20:00

Ger năprasnic în toată țara la noapte

Ulterior, de la ora 20.00, va intra în vigoare un al doilea cod galben de ger, care este valabil până mâine dimineață, la ora 10.00.

Potrivit ANM, în noaptea de luni spre marți, vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi minime cuprinse în general între -19 și -9 grade, cu cele mai scăzute valori în Transilvania și în zonele de munte.

Alerta cod galben de ger este valabil între 12 ianuarie, ora 20:00 – 13 ianuarie, ora 10:00

Ulterior, de mâine, 13 ianuarie, ora 10:00, până miercuri, 14 ianuarie, ora 10:00, va intra în vigoare un al treilea cod galben de ger, care vizează Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei și zona de munte.

Aici, vremea se va menține deosebit de rece, local geroasă. Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra în general între -9 și -3 grade și minime între -13 și -6 grade.

Al treilea cod galben de ger este valabil între 13 ianuarie, ora 10:00 – 14 ianuarie, ora 10:00

Anunțul meteorologilor pentru zilele următoare

În același timp, ANM a emis o informate meteo de vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, ninsori și local strat de zăpadă, precipitații mixte, polei și intensificări ale vântului, pentru intervalul 12 ianuarie, ora 10:00 – 14 ianuarie, ora 10:00.

Astfel, luni (12 ianuarie), vremea va fi deosebit de rece în toată țara, cu temperaturi maxime în general între -8 și 0 grade și ger persistent pe arii restrânse în Banat, Crișana și Transilvania, unde vor fi valori termice în jurul a -10 grade. Noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie) va fi geroasă în aproape toată țara, cu valori termice cuprinse în general între -19 și -7 grade.

Marți (13 ianuarie) vremea se va menține deosebit de rece, pe arii restrânse geroasă în centrul și nord-estul teritoriului, astfel temperaturile maxime se vor situa în general între -8 și 2 grade. Marți noaptea va mai fi ger în nord și nord-est și pe arii restrânse în centru, sud și est, temperaturile minime la nivelul întregii țări urmând a se încadra între -13 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 2…3 grade în sudul Banatului.

Pe parcursul zilei de luni va ninge local în nord și centru, iar în Maramureș și nordul Carpaților Orientali se va depune un strat nou de zăpadă de 3…5 cm. Marți aria ninsorilor va cuprinde mai ales regiunile intracarpatice, unde se va depune strat de zăpadă, în general de 2…8 cm, iar în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, local de 10…15 cm (echivalent în apă de 10…15 l/mp). Începând cu seara zilei de marți în vestul și sud-vestul țării vor fi precipitații mixte și depuneri de polei.

Vântul va avea intensificări în zona montană înaltă, îndeosebi în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, cu viteze de 70…80 km/h, viscolind zăpada și determinând scăderea vizibilității. Intensificări ale vântului vor fi luni, pe arii restrânse și în zonele joase din sud-vest, centru și nord-est (cu viteze de 40…50 km/h).