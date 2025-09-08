Trei ani de la moartea reginei Elizabeth a II-a. Prinţul Harry a venit la Windsor pentru a depune flori la mormântul bunicii sale

Prinţul Harry, care s-a stabilit în Statele Unite, a fost luni la Castelul Windsor, unde a depus o coroană de flori şi a adus un omagiu privat reginei Elizabeth a II-a, de la a cărei moarte se împlinesc trei ani. Ducele de Sussex nu a mai fost în Marea Britanie din luna mai şi nu se ştie dacă se va întâlni cu fratele său, prinţul William, sau cu tatăl său, regele Charles al III-lea, în timpul vizitei sale, relatează News.ro citând Sky News.

Ducele de Sussex a sosit luni în Marea Britanie şi a vizitat reşedinţa regală, unde a depus flori la mormântul bunicii sale. Este pentru prima dată când Harry, care locuieşte în California împreună cu soţia sa, Meghan Markle, se întoarce în Marea Britanie după cinci luni. În luna mai, el a pierdut o lungă bătălie juridică cu Ministerul de Interne privind modificările aduse măsurilor sale de securitate.

Harry a venit la Londra şi pentru gala anuală WellChild Awards, o fundaţie umanitară pe care o patronează de 15 ani, iar marţi ar urma să se deplaseze la un studio de înregistrări comunitar din Nottingham.

Nu se ştie dacă se va întâlni cu fratele său, prinţul William, sau cu tatăl său, regele Charles, în timpul vizitei sale, dar acest lucru a alimentat speculaţiile că va avea loc o reuniune de familie, scrie Sky News.

Harry şi Charles s-au întâlnit ultima dată faţă în faţă acum mai bine de un an şi jumătate, după ce ducele s-a grăbit să-l vadă pe rege în urma diagnosticării acestuia cu cancer.

Tot luni, prinţesa de Wales, Katherine, care se recuperează şi ea după cancer, s-a alăturat soţului său, prinţul moştenitor William, pentru a-i aduce un omagiu reginei Elizabeth a II-a.

Kate şi William au vizitat, de asemenea, Federaţia Naţională a Institutelor pentru Femei din Sunningdale, Berkshire.

Este a treia apariţie publică a lui Kate în cinci zile, după ce joia trecută a vizitat grădinile Muzeului Naţional de Istorie şi sâmbătă a urmărit victoria echipei Red Roses asupra Australiei cu 47-7 în meciul din Cupa Mondială de rugby feminin de la Brighton.