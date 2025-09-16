Dronă surprinsă deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia. Anunțul lui Tusk, la doar câteva zile după incursiunea rusească în Polonia

Avioane poloneze F-16 Fighting Falcon, văzute în timp ce premierul polonez Donald Tusk participă la o întâlnire cu piloții polonezi ai avioanelor de vânătoare F-16 la Baza Aeriană 32, pe 11 septembrie 2025, în Łask, Polonia centrală. Întâlnirea a avut loc în urma unei încălcări fără precedent a spațiului aerian polonez de către dronele rusești. FOTO: EastNews / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Doi cetățeni din Belarus au fost arestați la Varșovia după ce o dronă a survolat clădiri guvernamentale, a anunțat luni seară prim-ministrul polonez Donald Tusk, potrivit agențiilor France Presse și Reuters.

„Serviciul de Protecție a Statului (SOP, organismul responsabil cu securitatea membrilor puterii și a instituțiilor statului, n.r.) tocmai a neutralizat o dronă care survola clădirile guvernamentale” din capitală, printre care și palatul Belvedere, una dintre reședințele prezidențiale, a scris Tusk, într-un mesaj publicat pe contul său de pe rețeaua de socializare X.

„Doi cetățeni belaruși au fost arestați”, a adăugat premierul polonez.

Poliția investighează în prezent circumstanțele incidentului, a menționat Tusk.

Un purtător de cuvânt al SOP a declarat pentru canalul TVN24 că cei doi operatori ai dronei au fost arestați luni în jurul orei locale 19:00 (17:00 GMT), fără a confirma că aceștia sunt de naționalitate belarusă și fără a preciza natura dronei.

Varșovia și țările Alianței Nord-Atlantice care au o prezență militară pe teritoriul polonez sunt în stare de alertă după incidentul de săptămâna trecută, când în noaptea de 9 spre 10 septembrie 19 drone rusești au pătruns în spațiul aerian al acestui stat membru NATO.

Mai multe țări europene, printre care Franța, Germania și Suedia, precum și Marea Britanie, au anunțat că își vor consolida contribuția la apărarea aeriană a Poloniei de-a lungul frontierei sale estice cu Ucraina și Belarus, în contextul în care Minskul s-a dovedit un aliat apropiat al Moscovei.

Anterior în cursul zilei de luni, guvernul de la Londra a transmis că avioane de vânătoare britanice vor efectua misiuni de apărare aeriană deasupra Poloniei pentru a contracara amenințările aeriene, inclusiv dronele, din partea Rusiei, ca parte a misiunii NATO „Eastern Sentry”.

Avioanele de vânătoare Typhoon ale Forțelor Aeriene Regale britanice (RAF) se vor alătura forțelor aliate, inclusiv din Danemarca, Franța și Germania, pentru a consolida apărarea și descurajarea NATO de-a lungul flancului său estic, a menționat guvernul de la Londra, într-un comunicat.

Aceste avioane de luptă vor zbura în zilele următoare în cadrul unor misiuni deasupra Poloniei.

După incidentul de săptămâna trecută legat de pătrunderea dronelor rusești în Polonia, Alianța Nord-Atlantică a anunţat vineri că lansează operaţiunea „Eastern Sentry” („Santinela Estului”) prin care consolidează apărarea flancului estic, punând la dispoziţie inclusiv avioane aliate.

Operațiunea va implica coordonarea și integrarea forțelor terestre și aeriene astfel încât răspunsul la amenințări să fie rapid și eficient. „Eastern Sentry va fi flexibilă și agilă. Va integra bazele aeriene și de la sol va consolida postura alianței de a proteja teritoriul aliat”, a declarat generalul american Alexus G. Grynkewich, care este comandantul suprem al forțelor aliate din Europa (SACEUR).

Generalul Grynkewich a precizat că ordinul privind lansarea operațiunii a fost deja lansat astfel încât să fie asigurată o protecție completă și integrată.

Rusia a anunțat duminica aceasta că a lansat o rachetă de croazieră hipersonică Zircon asupra unei ținte din Marea Barenț și că avioane de vânătoare supersonice Suhoi Su-34 au efectuat atacuri în cadrul unor exerciții militare comune cu Belarus

Exercițiul strategic comun „Zapad” („Vest”) al Rusiei cu Belarus a început pe 12 septembrie, având ca scop îmbunătățirea comenzii și coordonării militare în cazul unui atac asupra Rusiei sau Belarusului, a transmis Ministerul Apărării de la Moscova.

Autorități de la Moscova și Minsk susțin că exercițiile sunt exclusiv defensive și că nu intenționează să atace niciun membru al NATO.