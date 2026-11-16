Trei avioane mici care veneau din Cehia au fost confundate cu drone deasupra Chișinăului. Ce s-a întâmplat

Trei aeronave de mici dimensiuni au fost observate duminică seară, 15 noiembrie, survolând cerul deasupra Chișinăului. Pe rețelele de socializare s-a speculat că erau drone, informații care au fost respinse de Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) din Republica Moldova.

Imaginile cu trei aparate de zbor deasupra municipiului Chișinău s-au răspândit duminică seară pe rețelele de socializare.

Autoritatea Aeronautică Civilă a precizat, într-un comunicat citat de Ziarul de Gardă, că este vorba despre aeronave de tip SR-20, care veneau din orașul Brno, Cehia.

„În contextul imaginilor și informațiilor distribuite pe rețelele de socializare privind prezența unor presupuse drone deasupra municipiului Chișinău, Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova (AAC) vine cu următoarele clarificări: Pe parcursul zilei, în spațiul aerian al Republicii Moldova a operat o aeronavă de mici dimensiuni, care a efectuat zboruri în scopul prestării serviciilor de cartografiere și aerofotografiere.

Suplimentar, cele trei aeronave observate survolând municipiul Chișinău sunt aeronave de mici dimensiuni, de tip SR-20, care efectuau un zbor din Brno, Republica Cehă, cu destinația Chișinău”, a anunțat AAC, într-un comunicat.

Probleme cu semnalul GPS

Potrivit instituției, în timpul zborului, aeronavele „au întâmpinat dificultăți de recepționare a semnalului GPS în zona de așteptare, fapt ce a afectat determinarea poziției acestora”.

„În consecință, aeronavele au fost vectorizate de serviciile de trafic aerian pentru apropierea și aterizarea la Chișinău. Toate cele trei aeronave au aterizat cu succes pe Aeroportul Internațional Chișinău”, a menționat AAC.

AAC a precizat că aeronavele respective nu erau drone și a îndeamnat cetățenii să se informeze din surse oficiale, „evitând distribuirea informațiilor neverificate care pot genera îngrijorări nejustificate”.