Trei bărbați care au furat banii de pensii, 2 milioane de euro, au primit sentințele definitive

16 saci, care conțineau aproximativ 10 milioane de lei, reprezentând bani pentru plata pensiilor, au fost furați în iunie anul trecut de la sediul central al Poștei Române din municipiul Timișoara.

Trei bărbați au fost judecați pentru jaful care a fost descoperit la un control de rutină în trafic făcut de polițiștii rutieri.

Curtea de Apel Timișoara a decis joi ca doi dintre ei să își petreacă șapte ani după gratii, iar al treilea șase ani și șase luni, potrivit publicației locale Timiș Online. Sentințele în cazul celor trei sunt definitive.

Pentru că inculpații au recunoscut că sunt vinovați pedepsele au fost reduse cu o tremie.

Cu toate acestea, în primă instanță ei au primit sentinențe mai mici. Tribunalul Timiș a decis în luna iulie 2026 ca principalul autor al jafului să primească o pedeapsă de trei ani și șase luni de închisoare, al doilea inculpat a fost condamnat la patru ani, iar al treilea urma să execute, în total, cinci ani și șase luni.

Cei trei bărbați se află deja după gratii, fiind arestați preventiv în timpul anchetei.

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