Trei bucureșteni au fentat sistemul SGR și au încasat aproape 60.000 de lei din vouchere falsificate. Ce pedeapsă au primit

Trei persoane din București au încasat ilegal aproape 60.000 de lei, după ce au prezentat mai multe serii de vouchere SGR de 1.513 ori. Acestea au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției și au fost condamnate la pedepse de închisoare cu suspendare, anunță Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.

Faptele au avut loc în perioada august – septembrie 2024. Acuzațiile din acordurile de recunoaștere a vinovăției sunt pentru înșelăciune în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

„În acordurile de recunoaștere a vinovăției s-a reținut că în perioada august – septembrie 2024, cei trei inculpați, în prezent aflați sub măsura controlului judiciar, au falsificat prin contrafacere mai multe vouchere SGR (Sistemul de Garanție-Returnare) cu cod unic de bare/cod QR”, a transmis miercuri Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.

Procurorii au descris modul în care cele trei persoane au înșelat sistemul.

„Profitând de o lacună a sistemului informatic de evidență a încasării voucherelor, au prezentat mai multe serii de vouchere SGR cu cod unic de bare/cod QR, de 1.513 ori, apoi au pretins preschimbarea acestora în numerar, cunoscând că voucherele prezentate și-au pierdut valabilitatea ca urmare a utilizării lor la un alt punct de lucru al persoanei vătămate (lanț internațional de supermarketuri de tip discount), fiind produs un prejudiciu în cuantum total de 58.670 lei”, se mai arată în comunicatul parchetului.

Ca urmare a încheierii acordurilor de recunoaștere a vinovăției, inculpații vor fi condamnați la pedepse cu închisoarea de 2 ani și 7 luni, respectiv 2 ani și 4 luni în modalitatea suspendării sub supraveghere a executării pedepselor.

Inculpații în cauză au fost inițial arestați preventiv, apoi față de aceștia a fost dispusă și prelungită măsura preventivă a controlului judiciar.

„Totodată, pe parcursul urmăririi penale procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București a dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților în vederea garantării reparării prejudiciului”, menționează Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.