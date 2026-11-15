Trei candidați la Rezidențiat, reținuți după ce au încercat să fraudeze examenul

Trei persoane au fost reţinute, după ce au fost prinse încercând să fraudeze examenul de rezidenţiat desfăşurat duminică în centrul universitar de la Timişoara. Acestea aveau asupra lor dispozitive de comunicare la distanţă, potrivit News.ro.

„Poliţiştii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în cadrul examenului de rezidenţiat organizat la data de 15 noiembrie 2026, în centrul universitar Timişoara, unii candidaţi ar urma să utilizeze mijloace tehnice de comunicare pentru fraudarea examenului. Astfel, în cursul zilei de astăzi, poliţiştii au desfăşurat o acţiune pentru verificarea aspectelor, ocazie cu care au fost depistaţi 4 candidaţi care aveau asupra lor dispozitive de comunicare la distanţă”, a transmis, duminică seară, IPJ Timiş.

Trei dintre candidaţi, cu vârste de 42, 45 şi 46 de ani au fost reţinuţi pentru 24 de ore, pentru divulgare a informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice.

Cercetările sunt continuate de Serviciul de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş.

9.969 de candidaţi s-au înscris în concursul organiza duminică pentru ocuparea celor 5.217 locuri şi 266 de posturi.

Într-un top 5 al numărului de locuri scoase la concurs, pe specialităţi, în domeniul Medicină se află: medicina de familie – 645 de locuri (641 de locuri în anul 2025), cardiologie – 209 locuri, anestezie şi terapie intensivă – 205 locuri, medicină internă – 191 de locuri şi chirurgie generală – 178 de locuri.

La polul opus se află neurologia pediatrică – 7 locuri, medicina sportivă – 7 locuri, expertiza medicală a capacităţii de muncă – 11 locuri, cardiologie pediatrică – 15 locuri şi oncologie şi hematologie pediatrică – 17 locuri.

Ocuparea locurilor în specialităţile medicale se va face în ordinea punctajului de promovare obţinut, în limita locurilor publicate.