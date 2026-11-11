Trei pakistanezi, declarați indezirabili în România. SRI: Erau într-un stadiu avansat al procesului de radicalizare

Trei cetăţeni pakistanezi au fost declaraţi persoane indezirabile în România pentru o perioadă de 10 ani, informează Serviciul Român de Informaţii (SRI), conform căruia aceștia aveau opinii şi acţiuni specifice unor persoane aflate într-un stadiu avansat de radicalizare şi ameninţau securitatea naţională.

„În urma informărilor SRI şi la sesizarea Pachetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, la data de 10.11.2026, instanţa a dispus declararea ca persoane indezirabile pentru România a cetăţenilor pakistanezi T.M.A., I.A. şi A.M., pentru o perioadă de 10 ani”, a anunțat SRI, miercuri, într-un comunicat.

Potrivit SRI, aceşti trei cetăţeni pakistanezi au intrat în atenţia Serviciului la începutul anului 2026 întrucât „derulau activităţi care, conform cadrului legal în domeniul antiterorist, constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale”.

„Străinii s-au remarcat prin opinii şi acţiuni specifice unor persoane aflate într-un stadiu avansat al procesului de radicalizare”, spune SRI.

De asemenea, potrivit SRI, cei trei îşi validau şi alimentau reciproc ideile radicale, accesând, inclusiv în comun, materiale de propagandă teroristă şi conţinuturi cu puternic impact emoţional.

„Având în vedere aspectele menţionate, SRI a acţionat în scopul prevenirii materializării ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, rezultate din prezenţa şi activităţile desfăşurate pe teritoriul ţării noastre de cei trei cetăţeni pakistanezi”, precizează Serviciul Român de Informaţii în comunicat.

SRI amintește totodată că, în calitate de autoritate naţională în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului, are ca misiune prioritară prevenirea oricăror riscuri şi ameninţări pe profil antiterorist, cooperând în acest sens cu instituţii din componenţa Sistemului Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului, dar şi cu parteneri externi.

În acest caz, SRI a cooperat pentru aplicarea măsurilor cu Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti şi cu Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Imigrări.