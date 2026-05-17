Trei coloși americani se înghesuie să intre pe bursă. SpaceX, OpenAI și Anthropic pregătesc listări istorice

Sculptura din bronz „Fearless Girl”, realizată de Kristen Visbal, care este amplasată în fața clădirii New York Stock Exchange (NYSE) din Districtul Financiar al New York-ului. Sursa foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Trei companii americane, SpaceX, OpenAI și Anthropic, cu o valoare de piață de aproape sau peste o mie de miliarde de dolari fiecare, sunt așteptate să își facă debutul pe Wall Street în următoarele luni, o serie fără precedent, care nu este lipsită de riscuri, notează AFP.

SpaceX ar trebui să fie prima care va face acest pas, în luna iunie, înaintea unei posibile lansări pentru cei doi mari rivali din domeniul inteligenței artificiale, OpenAI și Anthropic, mai târziu în acest an sau chiar în 2027.

Grupul aerospațial al lui Elon Musk își propune să strângă, de unul singur, până la 80 de miliarde de dolari, un record mondial care depășește totalul fondurilor strânse în cadrul ofertelor publice inițiale (IPO) din Statele Unite în 2025.

OpenAI și Anthropic, la rândul lor, ar avea în vedere câte 60 de miliarde fiecare.

Adică un potențial de 200 de miliarde pentru cei trei giganți americani, aproape la fel de mult ca suma cumulată din ultimii patru ani (240 de miliarde) în Statele Unite.

„Ne aflăm cu adevărat pe un teritoriu necunoscut”, a spus Emily Zheng, analist al platformei de date financiare Pitchbook, „iar concentrarea este mai extremă ca niciodată.”

Cu toate acestea, puțini sunt observatorii care se îndoiesc de capacitatea pieței de a absorbi acest flux, într-un context macroeconomic și geopolitic nefavorabil, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu și al creșterii inflației.

„Nici măcar nu sunt sigur că ordinea (în care intră pe piață) este atât de importantă, deoarece sunt companii unice”, a estimat Jay Ritter, specialist în listări la Universitatea din Florida.

Pentru Mark Roberts, asociat al firmei de consultanță The Blue Shirt Group, „există suficient capital pentru a primi cu entuziasm aceste trei companii, dacă prețul este adecvat”.

Bursa electronică Nasdaq, a doua cea mai mare bursă de valori din lume, aleasă în cele din urmă de SpaceX, și-a modificat regulamentul pentru a o putea integra mai rapid în indicele său de referință.

Acest lucru ar trebui să dea un impuls titlului, deoarece numeroase fonduri reproduc performanța acestui indicator și vor trebui, prin urmare, să cumpere acțiuni SpaceX pentru a reflecta compoziția sa.

„Nu pentru cei slabi de inimă”

Acești trei candidați la porțile Wall Street-ului „vor fi o etapă obligatorie” pentru investitorii instituționali, mai mult decât pentru micii acționari, a dat asigurări Mark Roberts.

Entuziasmul este atât de mare încât, pe măsură ce se apropie termenul limită, mulți se înghesuie să cumpere acțiuni pe piața secundară, unde este posibil să achiziționezi titluri necotate, până la punctul în care valoarea teoretică a Anthropic a depășit o mie de miliarde de dolari.

Marți, OpenAI și Anthropic au avertizat amândouă împotriva schemelor și instrumentelor financiare care oferă doar un acces indirect la acțiunile lor.

Mai degrabă decât listările în sine, piața va fi cu ochii ațintiți asupra săptămânilor și lunilor care vor urma.

„Dacă acțiunile se comportă bine, aceasta va fi o validare a valorizărilor” anterioare listării, a explicat Emily Zheng. În caz contrar, „investitorii ar putea considera că acestea sunt supraevaluate, ceea ce ar duce la numeroase vânzări”.

Actorii din sectorul capitalului de risc, care dețin în prezent o parte din capitalul acestor trei companii, ar putea, de asemenea, să profite de acest acces la un grup de cumpărători mult mai vast pentru a-și valorifica participația, într-un context altfel dificil.

Potrivit Wall Street Journal, aceste societăți de pe piața necotată așteaptă, de asemenea, condiții mai favorabile pentru a vinde peste 30.000 de întreprinderi prezente în portofoliile lor.

Emily Zheng a avertizat că o evoluție bursieră nefavorabilă ar putea, prin extensie, să semene panică în sectorul capitalului de investiții și să reducă evaluarea multor întreprinderi necotate. În plus, cotarea la bursă înseamnă transparență.

Având în vedere capitalizarea preconizată a acestor trei companii, „oamenii vor fi extrem de atenți la activitatea lor operațională”, a avertizat Mark Roberts, „așa că nu își vor putea permite să greșească în ceea ce privește rezultatele”.

„Un lucru este sigur în ceea ce privește aceste trei companii”, a spus Jay Ritter, „și anume că acțiunile lor vor fi volatile, cu fluctuații mari în sus sau în jos. (…) Deținerea acestor acțiuni nu este pentru cei slabi de inimă.”