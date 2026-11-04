Trei etape de Black Friday la Farmec și Gerovital: reduceri de până la 50%, oferte exclusive și surprize pentru iubitorii de frumusețe

Între 5 și 23 noiembrie, Farmec pregătește trei etape de Black Friday, cu reduceri de până la 50% la produse best seller de îngrijire a tenului, părului și corpului, machiaj, seturi cadou și parfumuri. Pe farmec.ro și în magazinele fizice Gerovital din toată țara, descoperi formule noi și transformi lista de dorințe într-o rutină de frumusețe completă, totul la super prețuri.

De la anti-aging la haircare: ce merită să treci pe lista de beauty?

Investițiile în sănătate și frumusețe merită făcute oricând: un ser Gerovital H3 Evolution care îți schimbă rutina de dimineață, o cremă Lift Intens Gerovital H3 Derma+ Premium Care care luptă cu semnele îmbătrânirii sau un tratament Gerovital de regenerare pentru păr care transformă ritualul de acasă într-o experiență de salon. Iar dacă aceste mici plăceri vin și cu reduceri considerabile, cu atât mai bine! Toate produsele bestseller din portofoliul Gerovital și Farmec sunt la oferte de până la 50% reducere, deci e momentul să-ți pregătești coșul de cumpărături.

Întrucât problemele tenului sensibil devin mai acute în sezonul rece, merită să te uiți cu atenție spre reducerile din gamele Aslavital Mineralactiv și Gerovital H3 Derma+. Descoperă care substanțe active acoperă mai bine nevoile tale și oferă-i pielii tale soluții dermato-cosmetice adaptate diferitelor nevoi ale pielii.

Iar când vine vorba despre micile ritualuri de zi cu zi, cremele de mâini, produsele pentru corp, gelurile de duș și celelalte formule Gerovital și Farmec sunt exact acele produse pe care îți dorești să le ai mereu la îndemână.

Trei etape de Black Friday, cu avantaje pentru membrii Gerovital BeautyClub

Pe farmec.ro și în magazinele Gerovital, fidelitatea are avantajele ei. Pe 5 noiembrie, membrii Beauty Club Gerovital au acces exclusiv, cu o zi înaintea tuturor, la reduceri de până la 50%. Este un avantaj binevenit mai ales atunci când produsele preferate sunt printre cele mai căutate. Pentru a beneficia de accesul anticipat, este suficient să fii membru Beauty Club Gerovital, să te autentifici în contul tău de pe farmec.ro și să te asiguri că ești abonat la newsletter.

Din 6 până în 18 noiembrie, Black Friday se deschide pentru toți iubitorii de frumusețe. Dacă ai ratat prima rundă sau ai descoperit între timp alte produse care merită adăugate în coș, finalul campaniei îți mai rezervă o surpriză. Între 20 și 23 noiembrie, Black Friday Weekend Mix aduce o ofertă cu o formulă simplă: 30% reducere la oricare trei produse achiziționate din portofoliul Farmec. O combinație potrivită pentru a pentru a începe din timp pregătirile pentru cadourile de sărbători.

Și, pentru că anul acesta site-ul farmec.ro împlinește 15 ani, atmosfera de sărbătoare vine cu un bonus. Campania aniversară „15 ani în Beauty Kingdom” include o tombolă cu premii printre care se numără și o brățară din aur cu diamante, pachete Gerovital Luxury și seturi cadou Gerovital.

Un sfat util, înainte de a porni cumpărăturile: un Black Friday reușit nu cere să ai un coș cât mai plin, ci unul în care fiecare produs își găsește locul în rutina ta. Abonează-te la newsletter, fă-ți cont în Gerovital Beauty Club și vei avea parte de sfaturi despre cum să navighezi între sute de produse și cele mai bune soluții pentru frumusețea ta. În plus, pe farmec.ro ai o nouă metodă de plată disponibilă: rate fără dobândă (30 de zile, prin Klarna).

Articol susținut de Farmec